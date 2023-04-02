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Чехия поддержала участие любого посредника в урегулировании на Украине

Минобороны Чехии: посредником в урегулировании на Украине может выступить любая страна
Прага не против, если завершить конфликт на Украине получится при посредничестве, например, Китая, заявила министр обороны страны Яна Чернохова
Яна Чернохова
Яна Чернохова (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Для урегулирования конфликта на Украине важно не отказываться от дипломатических усилий, а посредником может выступить любое государство, способное остановить боевые действия, заявила в эфире телеканал СТ24 министр обороны Чехии Яна Чернохова.

«Неважно, будет модератором Запад или страны, которые могут быть близки к России», — сказала она.

Международное сообщество, по ее словам, должно сделать все возможное, чтобы поскорее завершить конфликт. Чернохова готова аплодировать тем, кто этого добьется, заявила она. «Мне все равно, если это Китай», — добавила министр.

В том же эфире глава комитета чешского парламента по обороне Любомир Метнар сказал, что поддержит любую инициативу, которая приведет к прекращению огня и конфликта на приемлемых для Киева условиях. «Даже Украина слышит о мирном предложении Китая, остальные инициативы были очень странными, ни к чему это не привело», — считает он.

В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за объявление перемирия на Украине «без права перемещения группировок войск» и начало диалога между Москвой и Киевом. Все вопросы, включая территориальные, можно решить за столом переговоров, считает он.

Российская военная операция длится больше года. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял об отказе вести переговоры с Москвой и настаивает, что урегулирование возможно на основе предложенной Киевом «формулы мира». Она в том числе предусматривает вывод российских войск с территории Украины.

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МИД России и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляли о готовности вести переговоры с Киевом, но без предварительных условий. При выдвижении мирных инициатив украинские власти должны учитывать сложившуюся ситуацию и появление в составе России новых территорий, отмечали в Кремле.

В феврале свою позицию по урегулированию конфликта на Украине озвучил Китай. Достичь мира, говорилось в заявлении МИД КНР, возможно в том числе при уважении суверенитета всех стран, соблюдении международного права и Устава ООН, прекращении боевых действий, возобновлении мирных переговоров и прекращении односторонних санкций.

Шаги Китая в сторону урегулирования конфликта приветствовали в Кремле. Киев не увидел в предложениях Пекина мирного плана. В ЕС заявили, что Пекин в своих тезисах «не различает агрессора и жертву, уравнивая их».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Чехия урегулирование переговоры Китай
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