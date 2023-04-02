Чехия поддержала участие любого посредника в урегулировании на Украине

Минобороны Чехии: посредником в урегулировании на Украине может выступить любая страна

Прага не против, если завершить конфликт на Украине получится при посредничестве, например, Китая, заявила министр обороны страны Яна Чернохова

Яна Чернохова (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Для урегулирования конфликта на Украине важно не отказываться от дипломатических усилий, а посредником может выступить любое государство, способное остановить боевые действия, заявила в эфире телеканал СТ24 министр обороны Чехии Яна Чернохова.

«Неважно, будет модератором Запад или страны, которые могут быть близки к России», — сказала она.

Международное сообщество, по ее словам, должно сделать все возможное, чтобы поскорее завершить конфликт. Чернохова готова аплодировать тем, кто этого добьется, заявила она. «Мне все равно, если это Китай», — добавила министр.

В том же эфире глава комитета чешского парламента по обороне Любомир Метнар сказал, что поддержит любую инициативу, которая приведет к прекращению огня и конфликта на приемлемых для Киева условиях. «Даже Украина слышит о мирном предложении Китая, остальные инициативы были очень странными, ни к чему это не привело», — считает он.

В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за объявление перемирия на Украине «без права перемещения группировок войск» и начало диалога между Москвой и Киевом. Все вопросы, включая территориальные, можно решить за столом переговоров, считает он.

Российская военная операция длится больше года. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял об отказе вести переговоры с Москвой и настаивает, что урегулирование возможно на основе предложенной Киевом «формулы мира». Она в том числе предусматривает вывод российских войск с территории Украины.

МИД России и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляли о готовности вести переговоры с Киевом, но без предварительных условий. При выдвижении мирных инициатив украинские власти должны учитывать сложившуюся ситуацию и появление в составе России новых территорий, отмечали в Кремле.

В феврале свою позицию по урегулированию конфликта на Украине озвучил Китай. Достичь мира, говорилось в заявлении МИД КНР, возможно в том числе при уважении суверенитета всех стран, соблюдении международного права и Устава ООН, прекращении боевых действий, возобновлении мирных переговоров и прекращении односторонних санкций.

Шаги Китая в сторону урегулирования конфликта приветствовали в Кремле. Киев не увидел в предложениях Пекина мирного плана. В ЕС заявили, что Пекин в своих тезисах «не различает агрессора и жертву, уравнивая их».