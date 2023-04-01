NYT сообщила об анализе Китаем «бесценных уроков» конфликта на Украине

Внимание Китая привлекли применение Россией гиперзвуковых ракет и политика Москвы по ядерному сдерживанию Запада, а также использование украинскими военными спутниковой сети Starlink, пишет The New York Times

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Китай наблюдает за конфликтом на Украине и «косвенной борьбой» двух сверхдержав — России и США, видя в этом «источник бесценных уроков» в области оружия, военной силы, разведки и сдерживания, пишет The New York Times.

Газета проанализировала около 100 китайских исследовательских работ и статей в СМИ, в которых даются оценки боевым действиям. В частности, указывает издание, китайские эксперты изучают конфликт в поисках инноваций и тактик, которые могли бы помочь Пекину в случае возможного военного противостояния из-за Тайваня.

Китайские военные и аналитики в контексте разработки собственных гиперзвуковых ракет, которые могут обладать высокой маневренностью в полете, изучили, как Россия применяет такое вооружение, говорится в заметке.

Кроме того, их интерес привлекло использование ВСУ спутниковой сети Starlink для координации действий между украинскими военными и обхода глушения связи с российской стороны. Китай должен быстро разработать аналогичную низкоорбитальную спутниковую систему, считают эксперты.

Отдельное внимание аналитиками было уделено политике ядерного сдерживания. Стратегия Москвы в этой области сыграла роль в том, что США и НАТО «не осмелились» напрямую вмешаться в конфликт, считает профессор Университета национальной обороны в Пекине Мэн Сянцин. Сделанные из этого выводы Китая могут способствовать расширению его ядерной программы, считают эксперты.

На фоне продолжающихся боевых действий китайские военные аналитики также сосредоточили свое внимание на том, какое оборудование и разведывательные данные НАТО предоставляет Киеву, считает эксперт аналитического центра Defense Priorities в Вашингтоне Лайл Гольдштейн. Пекин, скорее всего, отслеживал тысячи ракет Stinger и Javelin, полученных Украиной, и взвешивал, что произойдет, когда Тайвань нарастит свои военные запасы, заявил он. «Я считаю, что китайцы очень внимательно следят за всем этим, складывая цифры и производя расчеты», — считает Гольдштейн.

После начала военной операции Китай не присоединился к западным санкциям против России и выступил за мирное урегулирование конфликта. В феврале Пекин опубликовал мирный план, который предусматривает остановку военных действий, возобновление мирных переговоров и прекращение односторонних санкций. В Кремле поприветствовали попытку Китая сформулировать шаги для движения в сторону мира, а Киев не увидел в предложениях Пекина мирного плана.

В прошлом году отношения Китая и США обострились из-за визита на Тайвань ныне бывшего спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Пекин осудил эту поездку, ввел против нее санкции, а также провел серию учений в Тайваньском проливе.

Президент США Джо Байден в прошлом году заявлял о готовности защищать Тайвань военным путем, если Китай решит его «захватить». Китай считает остров частью своей территории, а председатель КНР Си Цзиньпин говорил, что воссоединение с Тайванем является целью всех китайцев.