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Лукашенко призвал прекратить огонь на Украине и начать переговоры

Президент Белоруссии Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. Он считает необходимым немедленно начать переговоры между Москвой и Киевом

Лукашенко призвал прекратить огонь на Украине и начать переговоры
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания Национальному собранию выступил за переговоры между Москвой и Киевом, а также предложил объявить перемирие и остановить боевые действия на Украине. Трансляцию вел РБК.

«Попробую рискнуть предложить остановить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана использовать всю мощь армии — и обедненный уран, и обогащенный уран. Военные меня поймут», — сказал он.

По его словам, все вопросы, включая территориальные и восстановительные, нужно и возможно решить за столом переговоров и без предварительных условий.

Он выступил с критикой решения Киева отказаться от диалога с Москвой. «Ну это просто смешно», — сказал Лукашенко, заявив, что украинский президент Владимир Зеленский сам себе запретил вести переговоры о мире.

Президент Белоруссии указал, что, если российский военно-промышленный комплекс «развернется на полную мощь, о мире будет говорить трудно». «Эта русская телега по инерции, если покатится, то мало не покажется. Сейчас пока можно», — считает он.

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В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин. Позже Зеленский заявлял, что ему «неинтересно» встречаться с российским лидером и разговаривать с ним.

Киев настаивает на урегулировании на основе украинской «формулы мира». Она предусматривает в том числе прекращение боевых действий и вывод российских войск с территории Украины.

В МИД России и Совете Федерации заявляли о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий. В то же время в Кремле заявляли, что мирный план не может существовать без учета появления в составе России новых территорий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выражал мнение, что США и Европа не хотят допускать Украину к мирным переговорам с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что западные страны призывают к диалогу Москву, но не Киев.

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Военная операция на Украине Александр Лукашенко переговоры перемирие прекращение огня

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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