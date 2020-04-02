Кремль анонсировал новое обращение Путина к россиянам

По словам Дмитрия Пескова, президент работает над текстом обращения в своей резиденции в Ново-Огарево. Оно может быть выпущено в эфир телеканалов после 16:00

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин готовит новое обращение к гражданам, которое планируется выпустить в эфир в ближайшие часы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Рабочий график включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае это будет после четырех (16:00. — РБК), начиная с четырех можно будет ждать», — сказал Песков.

По его словам, в настоящее время Путин работает над текстом обращения в своей резиденции в Ново-Огарево.

В предыдущий раз Путин выступил с телеобращением к населению России 25 марта. В выступлении, посвященном ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, а также предложил ввести новые налоги — на процентный доход по вкладам в банках, а также на выводимые за границу дивиденды.

Новое обращение может быть посвящено продлению нерабочего периода. Накануне, 1 апреля, с таким предложением на дистанционном совещании с Путиным выступила вице-премьер Татьяна Голикова, о необходимости продления заявила и глава Роспотребнадзора Анна Попова.