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Кремль анонсировал новое обращение Путина к россиянам

По словам Дмитрия Пескова, президент работает над текстом обращения в своей резиденции в Ново-Огарево. Оно может быть выпущено в эфир телеканалов после 16:00
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин готовит новое обращение к гражданам, которое планируется выпустить в эфир в ближайшие часы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Рабочий график включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае это будет после четырех (16:00. — РБК), начиная с четырех можно будет ждать», — сказал Песков.

По его словам, в настоящее время Путин работает над текстом обращения в своей резиденции в Ново-Огарево.

В предыдущий раз Путин выступил с телеобращением к населению России 25 марта. В выступлении, посвященном ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, а также предложил ввести новые налоги — на процентный доход по вкладам в банках, а также на выводимые за границу дивиденды.

Новое обращение может быть посвящено продлению нерабочего периода. Накануне, 1 апреля, с таким предложением на дистанционном совещании с Путиным выступила вице-премьер Татьяна Голикова, о необходимости продления заявила и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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26 марта Путин заявил, что надеется на то, что COVID-19 в России можно будет победить за два-три месяца. Однако уже 1 апреля президент признал, что ситуация с болезнью в России «усложняется». За последние сутки в России был выявлен 771 случай заражения коронавирусной инфекцией.

На время нерабочей недели в большинстве регионов России были установлены ограничения по передвижению граждан. В Москве и Подмосковье о введении режима всеобщей самоизоляции граждан власти объявили вечером 29 марта. Выходить из дома людям можно только при неотложной необходимости: за продуктами, в аптеку, чтобы выбросить мусор или выгулять собаку (не дальше 100 м от дома). Вслед за столичным регионом такие же ограничения начали вводить и другие субъекты федерации.

Для контроля за перемещениями людей, которые находятся на карантине в Москве из-за заражения COVID-19, предполагается использовать специальное приложение, которое нужно установить на телефон. Для всех прочих москвичей выход из дома будет разрешен только при подаче заявок. Для этого власти города разрабатывают систему QR-кодов.

Авторы: Евгений Калюков, Полина Химшиашвили
Теги: обращение, Дмитрий Песков, Владимир Путин
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