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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ рассказали о плане выпускать москвичей из дома только по заявкам

Подавать заявку на сайт столичной мэрии придется даже для выхода в магазин или аптеку. Если этот план утвердят, то полностью ввести систему контроля и санкций за их нарушение предполагается после 4 апреля
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В мэрии Москвы обсуждают новые меры по соблюдению карантина, которые обяжут всех жителей использовать специальные QR-коды для выхода из дома. Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на источники в столичном правительстве, окончательное решение пока не принято.

После введения в Москве режима всеобщей самоизоляции председатель «Деловой России» Алексей Репик сообщал РБК, что планируется создание системы QR-кодов, в которых будут зашифрованы адрес проживания и адрес работы гражданина. Для тех, кто работает дистанционно, адрес второй точки указываться не будет.

Источник РБК, знакомый с деталями проекта, подтвердил, что в мэрии обсуждаются эти предложения. Он также отметил, что указанные меры направлены не только на определение наказания нарушителю, но и на то, чтобы вычислить, с кем он мог контактировать за время нарушения.

Суть предложений заключается в том, что каждый гражданин должен зарегистрироваться на сайте правительства Москвы, ввести туда фактический адрес проживания, определить домашний район и прикрепить свою фотографию. В дальнейшем в личном кабинете жители должны будут подавать заявки, удовлетворение которых позволит выходить из дома. Заявки будут касаться как краткосрочных походов в магазин или аптеку или для прогулки с собакой, так и длительных разовых поездок на дачу или «по семейным обстоятельствам». В этом случае необходимо будет указывать цель поездки, заранее заданный адрес назначения и номер автомобиля.

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Подтверждением заявки станет выданный QR-код, который должен быть либо загружен на смартфон, либо распечатан.

Что касаются граждан, которые не работают на удаленке, то их список в мэрию должен подать работодатель. Такие граждане получат постоянные QR-коды.

Вычислять нарушителей карантина предполагается с помощью биллинга сотовых операторов и камер видеонаблюдения. На улицах также будут работать патрули полиции и Росгвардии. Санкции могут применяться «в случае превышения количества выходов и появления в других районах».

Полноценно эта система должна заработать уже после 4 апреля.

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В настоящее время в Москве и Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции, в соответствии с которым покидать дома неработающим гражданам (или находящимся на удаленке) разрешено для посещения магазина или аптеки, выноса мусора или выгула собаки на расстоянии около 100 м от дома. При этом в документе нет ограничений на пользование личным, служебным или общественным автотранспортом.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Авторы: Артем Филипенок, Владислав Скобелев
Теги: карантин, коронавирус
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