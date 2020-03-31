СМИ рассказали о плане выпускать москвичей из дома только по заявкам

Подавать заявку на сайт столичной мэрии придется даже для выхода в магазин или аптеку. Если этот план утвердят, то полностью ввести систему контроля и санкций за их нарушение предполагается после 4 апреля

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В мэрии Москвы обсуждают новые меры по соблюдению карантина, которые обяжут всех жителей использовать специальные QR-коды для выхода из дома. Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на источники в столичном правительстве, окончательное решение пока не принято.

После введения в Москве режима всеобщей самоизоляции председатель «Деловой России» Алексей Репик сообщал РБК, что планируется создание системы QR-кодов, в которых будут зашифрованы адрес проживания и адрес работы гражданина. Для тех, кто работает дистанционно, адрес второй точки указываться не будет.

Источник РБК, знакомый с деталями проекта, подтвердил, что в мэрии обсуждаются эти предложения. Он также отметил, что указанные меры направлены не только на определение наказания нарушителю, но и на то, чтобы вычислить, с кем он мог контактировать за время нарушения.

Суть предложений заключается в том, что каждый гражданин должен зарегистрироваться на сайте правительства Москвы, ввести туда фактический адрес проживания, определить домашний район и прикрепить свою фотографию. В дальнейшем в личном кабинете жители должны будут подавать заявки, удовлетворение которых позволит выходить из дома. Заявки будут касаться как краткосрочных походов в магазин или аптеку или для прогулки с собакой, так и длительных разовых поездок на дачу или «по семейным обстоятельствам». В этом случае необходимо будет указывать цель поездки, заранее заданный адрес назначения и номер автомобиля.