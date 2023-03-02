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Захарова сообщила о разговоре «на ходу» Лаврова и Блинкена на G20

Мария Захарова: главы МИД России и Госдепартамента США пообщались на сессии G20 «на ходу»
Представитель российского МИДа заявила, что глава госдепартамента сам попросил о «контакте» с Сергеем Лавровым на министерской встрече G20 в Индии. Тот кратко пообщался с Энтони Блинкеном, назвать это переговорами нельзя
Сергей Лавров и Энтони Блинкен (справа)
Сергей Лавров и Энтони Блинкен (справа) (Фото: Ron Przysucha / State Department / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен пообщались «на ходу» во время сессии совещания глав МИД стран «Большой двадцатки» в Нью-Дели. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии «Двадцатки», Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было», — сказала она.

Агентство Reuters, в свою очередь, сообщило со ссылкой на источник в американской администрации, что в разговоре с Лавровым Блинкен призвал Москву пересмотреть решение о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Глава Госдепартамента также заявил российскому коллеге, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Украине настолько долго, насколько потребуется Киеву. Беседа двух дипломатов продолжалась около десяти минут, отмечает Reuters.

В последний раз Лавров и Блинкен общались 29 июля прошлого года. Они поговорили по телефону и обсудили обмен осужденными. Так, США предложили освободить американцев Пола Уилана (получил 16-летний срок по делу о шпионаже) и Бриттни Грайнер (подозревалась в контрабанде наркотиков) в обмен на предпринимателя Виктора Бута (обвинен в США в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма). 8 декабря две страны провели обмен заключенными: Грайнер обменяли на Бута, обоих помиловали.

31 января Лавров через главу МИД Египта Самеха Шукри получил послание Блинкена по Украине. По словам главы российского МИДа, в документе говорилось, что «Россия должна прекратить, Россия должна уйти и тогда все будет хорошо».

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2 марта в Индии главы внешнеполитических ведомств России и США впервые увиделись и оказались в одном помещении после прошлого июля, когда в Индонезии состоялась встреча глав МИД стран G20.

Президент Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ (СНВ-3) 28 февраля. О том, что она приостановит участие в ДСНВ, Путин объявил 21 февраля, во время послания Федеральному собранию. Он объяснил это тем, что у Москвы нет возможности проводить полноценные инспекции в рамках соглашения. Глава государства увязал такое решение с ситуацией на Украине, а также удивился желанию США посещать российские оборонные объекты.

Несмотря на приостановку договора, в Минобороны России пообещали, что Москва продолжит соблюдать положения СНВ-3 о количестве носителей ядерных боезарядов.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что Вашингтон готов начать переговоры с Москвой о стратегических вооружениях, а также разрешить инспекции.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Сергей Лавров МИД Госдепартамент США Энтони Блинкен встреча G20 переговоры

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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