Лавров через главу МИД Египта получил послание Блинкена по Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен передал послание по Украине, в котором говорилось, что «Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда все будет хорошо», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, передает «РИА Новости».
По словам главы МИДа, в этот раз вторую часть призыва госсекретарь не передал, но ее изложил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Южной Корее: «Он в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад. И проиграет, сказал Столтенберг, весь мир».
Лавров подчеркнул, что Столтенберг таким образом высказался от лица всех стран мира, а не только от государств — членов НАТО.
Содержание послания передал министру его египетский коллега Самеха Шукри, который встретился с Блинкеном накануне. Лавров также сообщил, что рассказал египетскому министру «о тех долгих годах саботажа минских договоренностей, которые предшествовали нынешней ситуации», а также о том, что западные государства «готовили войну» против России. В этом, по мнению Лаврова, откровенно признались бывший украинский президент Петр Порошенко, бывшая канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд.
Столтенберг посетил Южную Корею в конце января, во время визита он заявил, что не видит признаков желания Россией мира, тогда как президент Владимир Путин мог бы завершить конфликт «уже сегодня». «Военная поддержка сегодня позволяет достичь мирного соглашения завтра», — добавил он, указав, что мир на Украине скорее всего будет достигнут путем диалога.
Материал дополняется.