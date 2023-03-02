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Лавров указал на отсутствие призывов Запада к Украине о переговорах

Сергей Лавров: никто из западных коллег не призывал к переговорам Украину
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Anushree Fadnavis / Reuters)

Западные страны призывают к переговорам по Украине Россию, однако таких обращений к Киеву они не делают, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета глав МИД стран G20. Трансляцию вел МИД в YouTube.

«Когда нас призывают к переговорам, я не помню, чтобы хоть кто-то из западных коллег и из ряда других государств призывал к переговорам Украину. И наверное в этом есть своя сермяжная правда, потому что Украину как раз настраивают на продолжение войны», — сказал министр.

По его словам, когда Киев был в конце марта 2022 года готов к переговорам и предложил принципы урегулирования, «Украине ударили по рукам» США, Британия и другие.

«Адресовать России призывы к переговорам, от которых мы никогда не отказывались, если они серьезные — еще раз подчеркну — это некорректно. Серьезных предложений мы с марта прошлого года не видели, есть только военная риторика», — сказал министр. По его словам, никто из западных журналистов не вспоминает о запрете Владимира Зеленского вести любые переговоры с российским правительством.

Материал дополняется.

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Сергей Лавров Военная операция на Украине

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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