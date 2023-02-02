Украинский пилот заявил о приближении дня потери страной авиации

Украина использует советские самолеты и не может содержать их «вечно», поэтому скоро в стране может не остаться ракет и запчастей для них, и так она лишится авиации. Пилот призвал Запад направить Киеву самолеты, в частности F-16

Фото: Олег Булдаков / ТАСС

Ситуация в украинской авиации «становится все хуже и хуже», Киеву нужны современные истребители, так как советские не предназначены для обнаружения крылатых ракет и беспилотников, заявил The Financial Times (FT) украинский пилот с позывным Juice (Джус).

«К сожалению, да, все наши самолеты были произведены в СССР <...> мы не в состоянии поддерживать их вечно, и <...> тот день, когда у нас не будет ни ракет, ни запчастей для этих самолетов, он все ближе и ближе. Так что в ближайшее время мы можем потерять нашу тактическую авиацию вообще. Мы не можем просто ждать этого дня, в этот момент нам нужно спасать жизни людей», — сказал пилот.

Летчик призвал Запад дать Украине современные истребители. Он отметил, что американский истребитель F-16 оснащен лучшими датчиками, авионикой и вооружением, чем любой из украинских самолетов, а также может использоваться с ракетами более дальнего действия.

Президент Украины Владимир Зеленский после того, как Запад решил поставить Киеву танки, заявил, что теперь украинская «мечта» — это самолеты и дальнобойные ракеты.

В вопросе поставок истребителей у союзников Украины нет единого мнения. Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц выступили против отправки Киеву самолетов, однако президент Франции Эмманюэль Макрон и министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра не исключили такой возможности. The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников писала, что в Вашингтоне допускают поставки F-16 Киеву через третьи страны.

Москва осуждает поставки военной техники Киеву. Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Макрона о самолетах для Украины, назвала его высказывание «абсурдом».

«Президент Франции действительно уверен, что, если будет поставляться оружие, тяжелые вооружения и самолеты киевскому режиму для ведения боевых действий, это не приведет к эскалации ситуации? Я отказываюсь верить, что такая логика может быть у взрослого человека», — сказала дипломат.

По данным Минобороны России на 2 февраля, с начала спецоперации был уничтожен 381 украинский самолет.