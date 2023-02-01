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Захарова назвала абсурдом оценку Макроном поставок истребителей Украине

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Bob Edme / Reuters)

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что возможная поставка военных самолетов Украине не приведет к эскалации, являются абсурдом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция ее брифинга проходила на сайте министерства.

Захарова напомнила, что Макрон допустил поставку Украине истребителей. «Это какой-то абсурд, простите», — сказала она.

«Президент Франции действительно уверен, что, если будет поставляться оружие, тяжелые вооружения и самолеты киевскому режиму для ведения боевых действий, это не приведет к эскалации ситуации? Я отказываюсь верить, что такая логика может быть у взрослого человека», — добавила дипломат.

Макрон во время визита в Нидерланды 30 января заявил, что поставка Францией истребителей для Украины не исключена. При этом Макрон отметил, что поставки оружия возможны, если они соответствуют нескольким критериям. В частности, оружие не должно использоваться для ударов по территории России, а сами поставки не должны снизить обороноспособность Франции.

Президент США Джо Байден 31 января на вопрос, будут ли США поставлять Украине истребители F-16, ответил одним словом: «Нет».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Чили раскритиковал дебаты о поставке истребителей Украине, которые ведут немецкие политики. Он увидел в них «внутриполитические мотивы».

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По его мнению, сейчас нужно серьезное обсуждение, а не конкуренция, при которой «на первый план выходят внутриполитические мотивы вместо поддержки Украины». Шольц подчеркнул, что «в таких важных вещах, как оружие», необходимы рационально взвешенные решения.

«Такие же бессмысленные просьбы, как развертывание сухопутных войск, были отклонены. Об этом сейчас все сказано, в том числе и мной», — заявил немецкий канцлер.

Теги
Мария Захарова Эмманюэль Макрон истребители Украина
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