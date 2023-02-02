NYT узнала о вероятном согласии США на передачу F-16 третьими странами

Несмотря на отказ президента Джо Байдена от поставок на Украину истребителей, его администрация может принять такое решение потом или, что более вероятно, позволить другим странам передать собственные F-16, пишет газета

Истребители F-16 (Фото: Rusty Jarrett / Getty Images)

В администрации президента США не исключили передачу Киеву американских истребителей F-16 через третьи страны, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По словам нескольких собеседников газеты, несмотря на отказ президента Джо Байдена от поставок на Украину F-16, администрация может принять такое решение позже или, что более вероятно, позволить другим странам отдать собственные F-16.

В частности, это могут сделать Дания или Нидерланды, считают американские и европейские официальные лица. Последние имеют около 40 американских истребителей и сейчас переходят на более современные F-35, поэтому могут отправить несколько своих F-16 на Украину, говорят американские чиновники.

Производитель истребителей F-16 Lockheed Martin ранее не исключал поставку своих боевых самолетов на Украину через страны, которые «захотят помочь с разрешением конфликта».

В конце января Байден ответил отрицательно на вопрос журналистов об отправке на Украину американских истребителей. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби после отказа президента пояснил, что Вашингтон предоставляет Киеву большие объемы вооружений и то оружие, которое будет иметь «критическое значение» для украинской армии.

Передачу истребителей Украине исключил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Хотя отдельные страны ЕС это допускают. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Киев может получить истребители, если они будут использоваться для обороны, а не для атак на территорию России. У Парижа «нет никаких табу» на передачу Киеву боевых самолетов, говорил глава Минобороны Себастьян Лекорню.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Макрона о возможности поставок боевых самолетов на Украину абсурдом. «Президент Франции действительно уверен, что, если будет поставляться оружие, тяжелые вооружения и самолеты киевскому режиму для ведения боевых действий, это не приведет к эскалации ситуации? Я отказываюсь верить, что такая логика может быть у взрослого человека», — заявила дипломат.