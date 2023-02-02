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Боррель заявил об отсутствии планов у ЕС по самолетам для Украины

Замглавы ЕК Боррель: самолеты для Украины не стоят на повестке дня у Евросоюза
Боррель призвал ЕС заняться поставками танков для ВСУ вместо обсуждения «крайне спорного» вопроса об истребителях. США отвергли планы передать самолеты Киеву, во Франции сказали, что «табу нет». Москва увидела риск эскалации
Фото: Ian Hitchcock / Getty Images
Фото: Ian Hitchcock / Getty Images

Отправка истребителей для украинской армии не стоит на повестке дня Евросоюза, этот вопрос наверняка вызовет разногласия среди европейских стран и станет «крайне спорным», заявил зампредседателя Еврокомиссии, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет El País.

«Моя работа состоит в том, чтобы попытаться достичь консенсуса, и один из лучших способов-не занимать позиций, которые могут подвергнуть его риску», — пояснил он.

Сейчас необходимо сосредоточиться на том, что поставить Украине обещанные танки, резюмировал Боррель.

Власти после анонса поставок танков западного образца для ВСУ указали, что следующим объектом дипломатических контактов о поставках вооружений станут истребители и дальнобойные ракеты.

США и Германия уже сообщили, что не станут сейчас направлять Киеву истребители. Немецкий канцлер Олаф Шольц потребовал «рационально взвешенных решений» по теме поставок вооружений. Он пообещал, что Берлин не поддастся не международное давление в будущем и не изменит позицию, как это было с танками.

Не исключили поставку истребителей для украинской армии в Париже, президент Эмманюэль Макрон назвал также два критерия, которые должны быть соблюдены при поставках: передача вооружений не снижает обороноспособность Франции, полученное Киевом оружие не применяется для ударов по России. В Минобороны Франции предупредили, что авиация необходима Украине, а для Парижа в вопросе поставок вооружений табу нет.

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В российском МИДе назвали позицию Франции абсурдом. Представитель министерства Мария Захарова сказала, что отказывается верить в ситуацию, при которой Макрон не видит эскалации конфликта при поставках истребителей.

В Кремле говорили, что напряженность вокруг конфликта на Украине растет, связывая такую динамику с поставками танков и «продолжением дискуссии теперь уже по авиационной компоненте». Представитель российского президента Дмитрий Песков обещал также, что полученные Украиной танки «будут гореть».


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз Еврокомиссия Жозеп Боррель истребители Украина авиация поставки оружия
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