Минобороны Франции заявило об отсутствии табу на поставки Киеву самолетов

Себастьян Лекорню (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Во Франции нет запрета на поставки Украине военных самолетов, заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню на пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Трансляция встречи с журналистами шла в Twitter-аккаунте французского оборонного ведомства.

«Наша доктрина [по этому вопросу] очень простая: у нас нет никаких табу. <...> Авиация — часть того, что необходимо Украине», — сказал Лекорню.

Он отметил, что в этом вопросе французские власти опираются на три критерия, ранее озвученных президентом Эмманюэлем Макроном: поставки должны быть полезны Украине, но при этом не приводить к эскалации. То есть оружие может использоваться только для защиты, а не ударов по российской территории, и не приводить обороноспособность Франции в упадок. Тогда, говоря о поставках Киеву истребителей, президент сказал, что «ничто не исключено».

26 января издание Politico сообщило, что западные страны начали обсуждать возможность поставок Киеву реактивных истребителей. В США заявили, что не будут отправлять Украине F-16. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра ранее сообщал, что правительство страны рассмотрит вопрос о поставках этих истребителей, если власти Украины их запросят, добавив, что Амстердам открыт для подобных вопросов и не имеет табу.

Россия не раз выступала с критикой передачи военной техники Киеву. Российское руководство считает, что поставки вооружения не помешают достичь целей военной операции.