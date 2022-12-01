Генсек НАТО Столтенберг: нельзя зависеть от КНР, как получилось с Россией, это ошибка

В НАТО призвали не повторить с Китаем «ошибку», которая была с Россией

Торговлю с Китаем необходимо продолжать, но принимать решения об этом стоит не только на основе коммерции, призвал Столтенберг. В Британии ранее указали на конец золотой эры в отношениях с КНР и системном вызове

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Странам НАТО следует оценить и устранить свои уязвимости в вопросе поставок ресурсов из Китая, поскольку прежде западные страны уже стали зависимы от поставок энергоресурсов из России. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg.

«Мы наблюдали эту проблему с Россией, это не просто коммерческое решение, это связано с нашей безопасностью. Ресурсная зависимость от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми, и мы не должны повторять эту ошибку с Китаем», — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что верит в принцип свободной торговли, и странам альянса нужно продолжать торговать с Китаем, но решения по этой теме не могут приниматься лишь исходя из коммерческих соображений.

Проблему с зависимостью от поставок энергоресурсов из России признавали и в европейских странах, канцлер Олаф Шольц назвал такой результат ошибкой политики своей предшественницы Ангелы Меркель. Однако она говорила, что не жалеет о своих решениях по газовым контрактам с Россией из-за их выгодности. Она поясняла, что «верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире».

С критикой в адрес Меркель выступал и экс-президент США Дональд Трамп. Он рассказал, что однажды направил Меркель белый флаг, а в ответ на вопрос с просьбой объяснить смысл подарка, пояснил: «Если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться». «Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро?» — спросил Трамп.

Перед зимой 2022–2023 годов в Евросоюзе заполнили более 95% хранилищ с газом, однако в следующие несколько лет ситуация усложнится, указывали в Еврокомиссии. «Мы видим, что мировые энергетические и, в частности, мировые газовые рынки остаются несколько несбалансированными», — объяснила гендиректор по энергетике ЕК Дитте Юль Йоргенсен.

США предупреждали о риске зависимости от поставок газа из России и возможности страны использовать это в качестве рычага давления еще в 1980-х годах. Администрация Рейгана в ответ на введение военного положения в Польше попыталась в 1981 году остановить строительство магистрального экспортного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, в котором участвовали компании и банки Европы. Власти США запретили поставлять в СССР высокотехнологичное американское оборудование, а спустя год ужесточили эмбарго, наложил запрет на поставки продукции и иностранным филиалам американских компаний. Европейские партнеры США отказались поддержать эти санкции и объявили их незаконными. В результате переговоров с представителями европейских правительств президент США Рональд Рейган 13 ноября 1982 года объявил об отмене эмбарго на поставку нефтегазового оборудования в СССР.

Британский премьер Риши Сунак в ноябре назвал идею политических и социальных перемен через торговлю с Китаем наивной: «Давайте проясним: так называемая золотая эра закончилась».

По его мнению, Пекин намеренно конкурирует за влияние в мире, используя все рычаги государственной власти, вызов со стороны КНР стал системным. Угроза со стороны Китая растет по мере того, как эта страна движется к все большему авторитаризму, подчеркнул Сунак.