В Еврокомиссии заявили об ужесточении энергетических проблем ЕС через год

В этом году ЕС смог заполнить подземные хранилища газа «более чем на 95%», однако весной 2023-го запасы сформировать будет сложнее, предупредила гендиректор по энергетике Еврокомиссии

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Евросоюз столкнется с бóльшими трудности зимой 2023–2024 годов, чем в текущем сезоне. Об этом сказала гендиректор по энергетике Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен в интервью The Washington Post.

«Я думаю, что бóльшая проблема, чем в ближайшие месяцы, наступит зимой 2023–2024-го. Потому что мы видим, что мировые энергетические и, в частности, мировые газовые рынки остаются несколько несбалансированными», — сказала член Еврокомиссии.

По словам Йоргенсен, спрос выше предложения и потому Европу ожидают проблемы с пополнением запасов энергоносителей в будущем марте и апреле. В этом году ЕС смог заполнить подземные хранилища газа «более чем на 95%», однако весной 2023-го запасы сформировать будет сложнее, заключила она.

Член Еврокомиссии также заявила, что Евросоюз не сможет стать независимым от поставок российского топлива, пока не снизит уровень собственного энергопотребления.

В конце октября глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что текущий зимний сезон может стать для Европы самым легким из следующих трех, поскольку к его началу ЕС успел заполнить хранилища.

По словам Михельсона, дополнительная нагрузка на рынок сжиженного природного газа (СПГ) со следующего года составит около 60–70 млн т, в то время как никаких крупных вводов новых мощностей по производству СПГ до 2026 года не предвидится.

Глава НОВАТЭКа также отметил, что, несмотря на то что ЕС ведет переговоры о поставках газа с Катаром, тот начнет вводить проекты только с 2025 или 2026 года. Кроме того, по его словам, министр энергетики этой страны аль-Кааби сказал, что если российский газ не вернется на рынок, то кризис продлится до 2025-го.

Bloomberg сообщал, что Европа практически заполнила свои газовые хранилища к зиме. Так, по данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, они заполнены на 93,6%. Как отмечает агентство, этому способствовала в том числе теплая погода.

Европа нарастила закупки газа на фоне сокращения поставок из России и ужесточения антироссийских санкций. В последние месяцы ведется обсуждение введения потолка цен на российский газ.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на заседании 24 ноября министры энергетики Евросоюза не смогли договориться насчет потолка цен на газ, а следующая встреча состоится предположительно 13 декабря.

Москва эти планы неоднократно критиковала. «Это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», — предупредил глава «Газпрома» Алексей Миллер.