США запретили ввоз оборудования Huawei и ряда других компаний из Китая

Федеральная комиссия по связи США впервые признала продукцию ряда китайских компаний запрещенных к ввозу и продажи из-за риска нацбезопасности. Член комиссии Карр указал, что Китай угрожает интересам США посредством шпионажа

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Телекоммуникационное оборудование и устройства для видеонаблюдения, произведенное Huawei, ZTE, Hytera и несколькими другими китайскими компаниями, запрещено к ввозу и продаже в США из-за «неприемлемого риска» для национальной безопасности. Об этом сообщила Федеральная комиссия по связи США (FCC) на своем сайте.

Под запрет попадает продукция дочерних и аффилированных фирм, упомянутых в списке компаний. Член Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр назвал решение беспрецедентным и принятым единогласно при поддержке обеих партий конгресса. Это первый случай в истории ведомства, отметил он, когда на распространение средств связи и электронного оборудования был наложен запрет из-за нацбезопасности.

Карр указал, что «коммунистический Китай и другие злонамеренные субъекты» слишком нетерпеливы в использовании лазеек в электронных системах США для получения конфиденциальной информации, они пытаются «поставить под угрозу

интересы Америки посредством шпионажа, кражи интеллектуальной собственности, шантажа, кампаний иностранного влияния и других гнусных

действий».

Два года назад комиссия уже запретила использовать государственные субсидии для приобретения оборудования у Huawei и других китайских компаний, напомнил он, в результате многие операторы отказались от сотрудничества с такими фирмами. Однако это решение оставляло лазейку для закупки оборудования на частные средства, пришло время ее закрыть, подчеркнул Карр.

Huawei попал в американские санкционные списки более трех лет назад — в мае 2019 года. В Вашингтоне обвинили компанию в промышленном шпионаже, краже технологий и угрозе американской экономике. В феврале 2020 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявления американских чиновников сообщила, что Huawei обладает скрытым доступом к сетям мобильной связи по всему миру.

В ЦРУ уверены, что Huawei финансировалась китайской разведкой, Вооруженных сил Китая и ЦК по нацбезопасности республики, говорили источники The Times. При этом в ФБР полагают, что установленное на вышках сотовой связи вблизи американских военных баз оборудование Huawei способно создавать помехи и перехватывать коммуникации по линии Министерства обороны, в том числе используемые Стратегическим командованием США, ответственным за ядерное вооружение.

