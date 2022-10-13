Меркель ответила на критику Шольца по газовым контрактам с Россией

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 62,59 (0) Инвестиции, 16:12
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 63,49 (-0,26) Инвестиции, 16:12
Зеленский оценил количество ПВО у Украины в 10% от необходимого Политика, 19:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:50
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 19:38
Принц Уильям присвоил титул британской актрисе Ванессе Редгрейв Life, 19:35
Мосбиржа заявила о планах запустить торги таджикским сомони Инвестиции, 19:32
На юге Москвы автобус насмерть сбил ребенка на самокате Общество, 19:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Расследование на Nord Stream усложнилось из-за снарядов Второй мировой Политика, 19:14
«Авангард» победил в первом матче после увольнения главного тренера Спорт, 19:09
В ряде областей Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу Политика, 19:07
Футболист «Краснодара» Крыховяк будет готовиться к ЧМ в «Легии» Спорт, 19:02
«Кэтрин по прозвищу Птичка». Вышел фильм с актерами «Игры престолов» Life, 19:01
Генсек НАТО отказался раскрыть реакцию альянса в случае ядерного удара Политика, 19:00
CNN сообщил о гибели на Украине еще одного американского ветерана Политика, 18:59
Война санкций ,  
0 

Меркель ответила на критику Шольца по газовым контрактам с Россией

Меркель отказалась считать ошибкой газовые контракты с Россией из-за его низкой цены
Германия старалась диверсифицировать поставки энергии, закупки дешевого газа из России были целесообразны, считает Меркель. Она отметила, что не жалеет о своих решениях. Шольц называл энергозависимость от Москвы ошибкой
«Газпром» GAZP ₽161,19 -0,38% Купить
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Andre Kosters / EPA / ТАСС)

Контракты Берлина и Москвы по поставкам больших объемов газа были «очень целесообразными» из-за низкой стоимости российского топлива по сравнению со сжиженным природным газом (СПГ) из других стран, заявила бывший немецкий канцлер Ангела Меркель. Ее слова передает Associated Press.

Россия была надежным поставщиком энергоресурсов даже во времена холодной войны, продолжила экс-канцлер. Германии, пояснила она, следовало диверсифицировать свое электроснабжение по мере отказа от угольной и атомной энергетики, в течение этого переходного периода газ был необходим. Меркель подчеркнула, что о своих решениях она не сожалеет.

Меркель покинула пост канцлера Германии в декабре прошлого года. Экс-канцлер поясняла после ввода российских войск на Украину, что во время нахождения у власти верила «не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире».

Следующий глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил о допущенной своей предшественницей ошибке в энергетической политике, в рамках которой Германия стала излишне зависима от поставок энергоресурсов из России. При этом, подчеркнул Шольц, республика не создавала необходимую инфраструктуру, которая бы позволила «в случае чего быстро изменить ситуацию». Канцлер отметил, что политика примирения не может быть неправильной, как и попытка договориться мирным образом.

Действия Меркель критиковали США и некоторые страны Европы. Польский президент Анджей Дуда назвал газовые проекты Германии и России «большим обвинением» против Меркель. Он отметил, что Варшава и прежде предупреждала Берлин о риске проектов, которые могут стать «ключом к доминированию России на европейском рынке».

Читайте на РБК Pro
Pro
Ничего не ясно: как бизнесу строить планы в период неопределенности
Инструкции
Pro
Минус $34 млрд: компаниям S&P предрекают худший квартал с начала пандемии
Прогнозы
Pro
Фото: McCarthy / Getty Images Ребенок — прокрастинатор. Как помочь ему выполнять все задачи в срок
Инструкции
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как уйти от санкций через Турцию. Основные вопросы о релокации бизнеса
Инструкции
Pro
Фото: Agung Parameswara / Getty Images Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты
Инструкции
Pro x The Economist
Что ситуация в США говорит о будущем мировой экономики — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Harry How / Getty Images Олимпиец Майкл Фелпс: «Мое тело — Ferrari, которой нужно хорошее топливо»
Статьи
Pro
Болит поясница: комплекс упражнений, чтобы с этим справиться
Видео

Бывший американский президент Дональд Трамп рассказал, что однажды отправил Меркель белый флаг. На встречный вопрос о смысле подарка Трамп, по его словам, пояснил: «Я сказал, что <...> если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться». «Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро?» — поинтересовался он у сторонников во время митинга в Огайо.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Ангела Меркель Олаф Шольц Германия поставки газа российский газ

Ангела Меркель

политик, бывший канцлер Германии

17 июля 1954 года

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
Материалы по теме
Кремль оценил слова Зеленского об ударе России по газовой инфраструктуре
Политика
«Газпром» договорился с Италией и возобновил поставки газа через Австрию
Политика
Экс-глава McKinsey c партнерами подсчитали потери ЕС без российского газа
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter