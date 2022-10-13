Меркель ответила на критику Шольца по газовым контрактам с Россией

Германия старалась диверсифицировать поставки энергии, закупки дешевого газа из России были целесообразны, считает Меркель. Она отметила, что не жалеет о своих решениях. Шольц называл энергозависимость от Москвы ошибкой

Ангела Меркель (Фото: Andre Kosters / EPA / ТАСС)

Контракты Берлина и Москвы по поставкам больших объемов газа были «очень целесообразными» из-за низкой стоимости российского топлива по сравнению со сжиженным природным газом (СПГ) из других стран, заявила бывший немецкий канцлер Ангела Меркель. Ее слова передает Associated Press.

Россия была надежным поставщиком энергоресурсов даже во времена холодной войны, продолжила экс-канцлер. Германии, пояснила она, следовало диверсифицировать свое электроснабжение по мере отказа от угольной и атомной энергетики, в течение этого переходного периода газ был необходим. Меркель подчеркнула, что о своих решениях она не сожалеет.

Меркель покинула пост канцлера Германии в декабре прошлого года. Экс-канцлер поясняла после ввода российских войск на Украину, что во время нахождения у власти верила «не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире».

Следующий глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил о допущенной своей предшественницей ошибке в энергетической политике, в рамках которой Германия стала излишне зависима от поставок энергоресурсов из России. При этом, подчеркнул Шольц, республика не создавала необходимую инфраструктуру, которая бы позволила «в случае чего быстро изменить ситуацию». Канцлер отметил, что политика примирения не может быть неправильной, как и попытка договориться мирным образом.

Действия Меркель критиковали США и некоторые страны Европы. Польский президент Анджей Дуда назвал газовые проекты Германии и России «большим обвинением» против Меркель. Он отметил, что Варшава и прежде предупреждала Берлин о риске проектов, которые могут стать «ключом к доминированию России на европейском рынке».

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Бывший американский президент Дональд Трамп рассказал, что однажды отправил Меркель белый флаг. На встречный вопрос о смысле подарка Трамп, по его словам, пояснил: «Я сказал, что <...> если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться». «Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро?» — поинтересовался он у сторонников во время митинга в Огайо.