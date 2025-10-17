Трамп завершил пресс-конференцию с Зеленским нецензурной фразой о Мадуро

На слова журналиста о том, что Венесуэла предложила США все свои ресурсы для решения конфликта, Трамп ответил, что Мадуро просто «не хочет связываться с США»

Дональд Трамп принимает участие во встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США, 17 октября 2025 года (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп завершил пресс-конференцию с украинским президентом Владимиром Зеленским нецензурной фразой о том, что венесуэльский лидер Николас Мадуро не хочет «связываться» с США.

Один из журналистов в вопросе Трампу сказал, что Мадуро, пытаясь наладить отношения с Вашингтоном, предложил США «все, что есть в его стране», и даже записал сообщение на английском языке с предложением сотрудничества.

«Он предложил все. Ты прав. Знаете почему? Потому что он не хочет связываться с США. Спасибо вам всем» («He doesn't want to fuck around with the United States»), — ответил Трамп.

После этих слов конференция закончилась.

В 2019 году, в период первого президентского срока Дональда Трампа, США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Это произошло после того, как Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах в Венесуэле во второй раз. Оппозиция и Вашингтон не признали результаты выборов. Американским компаниям запретили вести бизнес с органами власти и предприятиями, которые контролируются правительством Боливарианской Республики.

Через год Трамп объявил о начале операции по борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков. В 2020 году Минюст США обвинил Мадуро и его соратников в содействии наркоторговле и объявил о награде в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. В августе 2025 года награду повысили до $50 млн.

После того как американский президент вернулся в Белый дом, он продолжил борьбу с наркокартелями на границе с США. В августе 2025 года NYT сообщила, что Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Тогда же США направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с личным составом численностью 4,5 тыс. человек. Мадуро ввел в стране всенародную мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию.

Впоследствии США нанесли несколько ударов по венесуэльским морским судам, которые, предположительно, перевозили наркотики. Трамп называл венесуэльские наркокартели «подтвержденными наркотеррористами» и подчеркивал, что они представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Для разрешения конфликта, как писала The New York Times, официальные лица Венесуэлы обращались к администрации Трампа с предложением уступить США часть венесуэльской нефти и других природных ресурсов. По данным издания, Мадуро предлагал «открыть все существующие и будущие нефтяные и золотодобывающие проекты для американских компаний», а также перенаправить экспорт венесуэльской нефти из Китая в США и резко сократить энергетические и горнодобывающие контракты страны с китайскими, иранскими и российскими компаниями.

NYT отмечала, что администрация Трампа отвергла предложение и прекратила дипломатические отношения с Венесуэлой на прошлой неделе. Это положило потенциальному соглашению конец, уточнили источники издания.