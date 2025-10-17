 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп завершил пресс-конференцию с Зеленским нецензурной фразой о Мадуро

На слова журналиста о том, что Венесуэла предложила США все свои ресурсы для решения конфликта, Трамп ответил, что Мадуро просто «не хочет связываться с США»
Дональд Трамп принимает участие во встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме&nbsp;в Вашингтоне, США,&nbsp;17 октября 2025 года
Дональд Трамп принимает участие во встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США, 17 октября 2025 года (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп завершил пресс-конференцию с украинским президентом Владимиром Зеленским нецензурной фразой о том, что венесуэльский лидер Николас Мадуро не хочет «связываться» с США.

Один из журналистов в вопросе Трампу сказал, что Мадуро, пытаясь наладить отношения с Вашингтоном, предложил США «все, что есть в его стране», и даже записал сообщение на английском языке с предложением сотрудничества.

«Он предложил все. Ты прав. Знаете почему? Потому что он не хочет связываться с США. Спасибо вам всем» («He doesn't want to fuck around with the United States»), — ответил Трамп.

После этих слов конференция закончилась.

Трамп разрешил ЦРУ секретные операции против режима Мадуро
Политика
Фото:David Burnett / Newsmakers / Getty Images

В 2019 году, в период первого президентского срока Дональда Трампа, США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Это произошло после того, как Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах в Венесуэле во второй раз. Оппозиция и Вашингтон не признали результаты выборов. Американским компаниям запретили вести бизнес с органами власти и предприятиями, которые контролируются правительством Боливарианской Республики.

Через год Трамп объявил о начале операции по борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков. В 2020 году Минюст США обвинил Мадуро и его соратников в содействии наркоторговле и объявил о награде в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. В августе 2025 года награду повысили до $50 млн.

После того как американский президент вернулся в Белый дом, он продолжил борьбу с наркокартелями на границе с США. В августе 2025 года NYT сообщила, что Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Тогда же США направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с личным составом численностью 4,5 тыс. человек. Мадуро ввел в стране всенародную мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию.

Впоследствии США нанесли несколько ударов по венесуэльским морским судам, которые, предположительно, перевозили наркотики. Трамп называл венесуэльские наркокартели «подтвержденными наркотеррористами» и подчеркивал, что они представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Для разрешения конфликта, как писала The New York Times, официальные лица Венесуэлы обращались к администрации Трампа с предложением уступить США часть венесуэльской нефти и других природных ресурсов. По данным издания, Мадуро предлагал «открыть все существующие и будущие нефтяные и золотодобывающие проекты для американских компаний», а также перенаправить экспорт венесуэльской нефти из Китая в США и резко сократить энергетические и горнодобывающие контракты страны с китайскими, иранскими и российскими компаниями.

NYT отмечала, что администрация Трампа отвергла предложение и прекратила дипломатические отношения с Венесуэлой на прошлой неделе. Это положило потенциальному соглашению конец, уточнили источники издания.

Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп Владимир Зеленский Николас Мадуро нецензурная лексика
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
