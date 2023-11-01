Война Израиля и ХАМАС. Главное

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На границе Египта и сектора Газа открыли КПП «Рафах». Через него выпустят несколько сотен человек, у которых есть паспорта иностранных государств. ХАМАС разрешит покинуть регион гражданам Австрии, Австралии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии.

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США и Израиль обсудили три сценария будущего для сектора Газа, сообщил Bloomberg. Первый — его под временный контроль возьмут страны ближневосточного региона, при этом там разместят войска США, Великобритании, Франции и Германии. Второй — ввод миротворцев, Израиль считает эту идею «достойной рассмотрения». Третий — временное управление сектором под эгидой ООН, но этот сценарий Израиль считает непрактичным. Bloomberg отмечает, что все три варианта представляют «политическую опасность» для Джо Байдена и других стран. В США считают лучшим вариантом управления в анклаве «обновленную Палестинскую национальную администрацию».

Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем, обвинив его в «преступлениях против человечности» из-за ударов по сектору Газа. В МИД Израиля решение Боливии назвали ее «капитуляцией перед терроризмом и режимом аятоллы в Иране». В «нарушении международного гуманитарного права в секторе Газа» Израиль также обвинили Чили и Колумбия. Они отозвали своих послов из страны.

В Израиле погибли более 1,4 тыс. человек, ранены 5,4 тыс. Число погибших в секторе Газа превысило 8,5 тыс. человек, среди них 3,5 тыс. — дети. Различные травмы получили 21,5 тыс. человек, сообщил Минздрав анклава.