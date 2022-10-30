ЕС призвал Россию отменить решение о приостановке зерновой сделки

Грузовые суда с украинским зерном в очереди на инспекцию у побережья Стамбула в Мраморном море (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

России следует отменить решение о приостановке участия в зерновой сделке, благодаря которой осуществлялся вывоз сельскохозяйственных культур с Украины, сообщил в «Твиттере» верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Решение России приостановить участие в сделке по Черному морю ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимых для преодоления глобального продовольственного кризиса зерна и удобрений», — написал Боррель и призвал Москву пересмотреть свое решение.

Минобороны России сообщило о приостановке участия в соглашении о вывозе украинского зерна накануне, 29 октября. В качестве причины ведомство назвало проведенный Украиной в тот же день «при участии специалистов Великобритании» теракт «против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора».

Имеется в виду атака беспилотников на Севастопольскую бухту утром 29 октября. Власти города назвали ее самой массированной с начала спецоперации. Повреждения получили одно судно и боносетевое заграждение.

Киев заявил, что Москва блокирует «зерновой коридор» под «надуманным» предлогом. Вашингтон призвал ее вернуться к участию в сделке. В ООН отметили, что всем сторонам следует воздерживаться от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу данную инициативу.

Соглашение было подписано Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН 22 июля. Первый сухогруз вышел в Черное море 1 августа. Москва неоднократно замечала, что выполняется только одна часть сделки о вывозе зерна с Украины. Вторая часть предполагала снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений.