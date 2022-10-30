Блинкен призвал Россию вернуться в зерновую сделку

США сожалеют о решении Москвы приостановить участие России в зерновой сделке и «настоятельно призывают» власти страны вернуться к ней. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, которое опубликовал Госдепартамент.

«Соединенные Штаты сожалеют о приостановке Россией своего участия в рамках черноморской зерновой инициативы, осуществляемой при посредничестве ООН. Мы настоятельно призываем все стороны продолжать осуществление этой важнейшей инициативы по спасению жизней», — сказал Блинкен.

Вашингтон «настоятельно призывает» правительство России возобновить участие в сделке и «полностью соблюдать договоренности», добавил госсекретарь.

Срыв достигнутых договоренностей, по мнению Блинкена, повлияет на мировые цены на продовольствие и государства с низким и средним уровнем дохода. Кроме того, это усилит гуманитарные кризисы и усугубит ситуацию в области продовольственной безопасности, считает госсекретарь.

Соглашение, о котором идет речь, Россия, Украина, Турция и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. Оно предполагало создание коридора через Черное море для вывоза заблокированного в украинских портах зерна. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш со своей стороны обязался способствовать поставкам на мировые рынки российского продовольствия и удобрений, которые затруднены из-за санкций. Срок действия соглашения истекал в ноябре, генсек призывал его продлить.

Накануне, 29 октября, российское Минобороны объявило, что Россия приостанавливает свое участие в сделке из-за атаки украинской стороны на корабли Черноморского флота, обеспечивающие безопасность «зернового коридора». Ведомство заявило, что в ночь на 29 октября украинские силы атаковали суда с помощью дронов. Россия запросила по этому поводу заседание Совбеза ООН 31 октября и уведомила организацию о решении по сделке.

Президент США Джо Байден назвал решение Москвы «возмутительным» и заявил, что у нее не было причин так поступать. В Еврокомиссии призвали все стороны не ставить зерновую сделку под угрозу. Такое же мнение высказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.