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Блинкен призвал Россию вернуться в зерновую сделку

США сожалеют о решении Москвы приостановить участие России в зерновой сделке и «настоятельно призывают» власти страны вернуться к ней. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, которое опубликовал Госдепартамент.

«Соединенные Штаты сожалеют о приостановке Россией своего участия в рамках черноморской зерновой инициативы, осуществляемой при посредничестве ООН. Мы настоятельно призываем все стороны продолжать осуществление этой важнейшей инициативы по спасению жизней», — сказал Блинкен.

Вашингтон «настоятельно призывает» правительство России возобновить участие в сделке и «полностью соблюдать договоренности», добавил госсекретарь.

Срыв достигнутых договоренностей, по мнению Блинкена, повлияет на мировые цены на продовольствие и государства с низким и средним уровнем дохода. Кроме того, это усилит гуманитарные кризисы и усугубит ситуацию в области продовольственной безопасности, считает госсекретарь.

Соглашение, о котором идет речь, Россия, Украина, Турция и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. Оно предполагало создание коридора через Черное море для вывоза заблокированного в украинских портах зерна. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш со своей стороны обязался способствовать поставкам на мировые рынки российского продовольствия и удобрений, которые затруднены из-за санкций. Срок действия соглашения истекал в ноябре, генсек призывал его продлить.

Накануне, 29 октября, российское Минобороны объявило, что Россия приостанавливает свое участие в сделке из-за атаки украинской стороны на корабли Черноморского флота, обеспечивающие безопасность «зернового коридора». Ведомство заявило, что в ночь на 29 октября украинские силы атаковали суда с помощью дронов. Россия запросила по этому поводу заседание Совбеза ООН 31 октября и уведомила организацию о решении по сделке.

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Президент США Джо Байден назвал решение Москвы «возмутительным» и заявил, что у нее не было причин так поступать. В Еврокомиссии призвали все стороны не ставить зерновую сделку под угрозу. Такое же мнение высказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Зерно из портов Украины перестали вывозить после начала российской военной операции 24 февраля. Киев и страны Запада обвиняли в этом Москву и предупреждали о продовольственном кризисе. Россия, в свою очередь, утверждала, что вывоз продовольствия невозможен из-за минирования портов украинскими войсками. В итоге, по разным оценкам, там скопилось от 4,5 млн до 20 млн т пшеницы и кукурузы.

Российские власти после заключения сделки не раз критиковала ее реализацию. Президент страны Владимир Путин называл соглашение «наглым обманом», так как только два из 87 судов, по его словам, отплыли с Украины в беднейшие страны.

В ООН приводили другие данные и говорили, что из 8,3 млн т экспортированного с Украины продовольствия в рамках зерновой сделки 49% грузов отправили в страны со средним и низким уровнем доходов.

Теги
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