Представитель ООН в центре по зерну: отправка судов с Украины на 2 ноября не планируется

ООН, Украина и Турция договорились не отправлять суда с зерном 2 ноября

В офисе генсека ООН заявили, что приостановка движения судов в рамках зерновой сделки 2 ноября — временная мера

Фото: Nacho Doce / Reuters

Представители Украины, ООН и Турции в Совместном координационном центре по зерну в Стамбуле договорились не планировать движение судов с украинским зерном по коридору безопасности, сообщил представитель ООН в центре, передает Reuters.

Там заявили, что во вторник, 1 ноября, инспекторы ООН и Турции совершили 36 проверок судов в украинских портах. «РИА Новости» со ссылкой на секретариат организации передает, что приостановка движения 2 ноября в рамках зерновой сделки — временная мера.

Россия ранее приостановила участие в Черноморской инициативе по зерну после атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе. Президент Владимир Путин заявил, что возврат Москвы к сделке возможен только после детального расследования обстоятельств произошедшего и гарантий от Киева, что он не будет использовать зерновой коридор в военных целях.

Несмотря на решение России, Турция и ООН возобновили проверки судов. Они согласовали план движения 16 судов, как прибывающих, так и убывающих с Украины, на понедельник, 31 октября. Как сообщили в украинском Мининфраструктуры, в этот день из портов страны вышли 12 судов с сельхозпродукцией.

По состоянию на утро 31 октября в районе Стамбульского пролива находились 97 загруженных судов, сообщал постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу. Он заявил, что корабли, ожидающие досмотра, создают риски для судоходства в проливе.

Власти ЕС, США и других стран призывают Россию вернуться к сделке. В Кремле считают, что ее вряд ли можно реализовать в прежнем виде, поскольку соглашение приобретает «гораздо более рискованный и опасный» характер.