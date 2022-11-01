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МИД потребовал ответ на данные о переписке Блинкена и Трасс о Nord Stream

Захарова призвала Британию ответить на данные о переписке Блинкена и Трасс по Nord Stream
Основатель файлообменников Дотком утверждает, что Трасс отправила Блинкену сообщение «сделано» после взрывов на «Северных потоках». Захарова призвала проверить «роль англосаксов». США и Британия отвергали причастность к инциденту
Фото: Береговая охрана Швеции / XinHua / Global Look Press
Фото: Береговая охрана Швеции / XinHua / Global Look Press

Данные о переписке между госсекретарем США Энтони Блинкеном и бывшим британским премьером Лиз Трасс о взрывах на «Северных потоках» следует прокомментировать властям Великобритании. К этому призвала в телеграм-канале представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Официальный ответ на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в совершенном теракте», — добавила она.

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком в Twitter распространил информацию, согласно которой Трасс написала Блинкену сообщение «it's done» («сделано». — РБК) спустя минуту после взрывов на «Северных потоках» в конце сентября.

Как писала The Mail of Sunday, личный телефон Трасс взломали еще в июле, когда та возглавляла британский МИД. Хакеры получили доступ к ее переписке за последний год, в том числе с бывшим министром предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенгом. В письмах, в частности, содержались детали переговоров с союзниками, данные о поставках оружия на Украину и другая секретная информация. В британском правительстве отказались комментировать «меры по обеспечению безопасности отдельных лиц» в информационном пространстве, заверив в наличии «хорошо отлаженных систем защиты от кибернетических угроз».

Взрывы на «Северных потоках» произошли в конце сентября, разрушения выявили на обеих нитках первого газопровода и на одной — второго. Российский президент Владимир Путин обвинил в произошедшем «англосаксов». «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», — полагает он. Россия располагает «некоторыми материалами, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта», говорил глава СВР Сергей Нарышкин. В Минобороны утверждали, что в реализации взрывов на «Северных потоках» участвовали британские ВМС.

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В британском Минобороны назвали обвинения «ложными заявлениями эпического масштаба» и выдумкой. США исключили причастность какой-либо страны НАТО к атакам на газопроводы. Вашингтон прилагал усилия, чтобы не допустить запуск «Северного потока-2», однако уничтожать газопровод не планировалось, сертификацию заморозили сами власти Германии в конце февраля, пояснили в Белом доме. «Это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов диверсии», — оценили произошедшее в НАТО.

Немецкие следователи не смогли установить причастных ко взрывам, но исходят из того, что за диверсией стоит Москва, рассказали The Wall Street Journal неназванные официальные лица, знакомые с результатами расследования.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МИД Мария Захарова Северный поток Северный поток-2 Лиз Трасс Энтони Блинкен США Великобритания
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