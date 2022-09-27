Блинкен не увидел рисков для Европы из-за утечки в «Северных потоках»
Утечки на газопроводах «Северный поток» не окажут влияние на энергетическую устойчивость Европы, США и союзники «изо дня в день работают» над решением проблемы энергетической безопасности ЕС. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает Bloomberg.
«Есть первоначальные сообщения, указывающие на то, что это может быть результатом нападения или какого-то саботажа, но это первоначальные сообщения, и мы еще не подтвердили это», — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции.
Он указал на то, что такие действия не отвечают чьим-либо интересам.
В Белом доме также заявили, что Соединенные Штаты готовы оказать поддержку европейским партнерам, проводящим расследование случившегося, передает Reuters.
Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон не будет «строить догадки» о причинах утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».
Компания-оператор Nord Stream AG зафиксировала падение давления в обеих нитках «Северного потока-1», а также в одной из ниток «Северного потока-2» (они идут почти параллельно) 26 сентября. В трубопроводе «Северный поток-2» была обнаружена дыра.
Датское морское управление сообщило об утечке газа в Балтийском море в районе острова Борнхольм, который принадлежит Дании и находится недалеко от Швеции. Сейсмологи в Дании и Швеции зафиксировали мощные взрывы в районах, где произошли утечки из газопровода.
На следующий день оператор Nord Stream AG назвал разрушения газопровода «беспрецедентными» и отметил, что сроки возобновления работы инфраструктуры пока нельзя оценить.
Ряд европейских стран уже расценил произошедшее как «грубый саботаж». Так, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал инцидент саботажем, который может привести к дальнейшей «эскалации ситуации, с которой мы имеем дело на Украине».
Шведская полиция составила протокол после появления утечек, квалифицировав преступление как «грубый саботаж».