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Daily Mail узнала о взломе телефона Трасс связанными с Россией хакерами

Взлом обнаружили в июле 2022 года, когда Трасс возглавляла британский МИД. Хакеры получили доступ к личной переписке, данным о переговорах с союзниками и поставках оружия Украине
Фото: ANDY RAIN / EPA / ТАСС
Фото: ANDY RAIN / EPA / ТАСС

Личный телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс взломали хакеры, связанные с российскими спецслужбами, пишет The Mail on Sunday со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что взлом выявили в июле 2022 года, когда Трасс еще занимала пост главы британского МИДа. Хакеры получили доступ к переписке политика за последний год, в том числе с бывшим министром предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенгом. В ней содержались детали переговоров с союзниками, данные о поставках оружия на Украину и другая секретная информация.

Информация об инциденте не разглашалась по требования экс-премьера Бориса Джонсона. Хотя политик подал в отставку 7 июля, он продолжал исполнять обязанности премьера до сентября, пока ему не избрали преемника. Огласка могла помешать Трасс стать премьером, пишет The Mail on Sunday.

По данным газеты The Mirror, Трасс сменила номер мобильного телефона вскоре после того, как стала премьером, хотя пользовалась одним номером более десяти лет. О том, что Трасс поменяла номер, пишет и The Mail on Sunday.

В правительстве отказались комментировать «меры по обеспечению безопасности отдельных лиц» в информационном пространстве. В пресс-службе газете ответили, что у кабмина «есть хорошо отлаженные системы защиты от кибернетических угроз».

«Они включают регулярные брифинги для министров, рекомендации по обеспечению защиты личных данных и минимизации киберугроз», — сказали в пресс-службе.

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Власти западных стран, а также представители спецслужб неоднократно обвиняли во взломах и хакерских атаках, по их мнению, связанных с Россией хакеров. Российские власти и дипломаты подобные обвинения не раз отвергали.

Трасс объявила об отставке с поста премьера 20 октября. Она занимала должность 45 дней — меньше, чем кто-либо из ее предшественников. Она связала уход с ошибками в экономической политике, которые были допущены за период ее пребывания на посту. Должность премьера вместо нее занял бывший министр финансов Риши Сунак.

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Теги
Татьяна Зыкина
российские хакеры российские спецслужбы Лиз Трасс мобильный телефон взлом
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