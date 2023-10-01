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Военная операция на Украине ,  
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Сунак после слов Медведева исключил отправку британских солдат на Украину

Сунак назвал отправку инструкторов на Украину долгосрочной перспективой
Сюжет
Военная операция на Украине
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Henry Nicholls / Getty Images)

Великобритания тренирует украинских граждан и военных на своей территории и продолжит это делать, но ни один британский солдат не будет отправлен участвовать в конфликте на Украине, заявил в эфире телеканала Sky News британский премьер-министр Риши Сунак.

Журналист попросил премера отреагировать на слова замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который заявил, что британские инструкторы на Украине станут «легальной целью» для российских сил. Сунака спросили, как он себе представляет участие британских военных в инструктаже украинцев на территории Украины, что было предложено министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом.

«Мне кажется, что об этом не очень правильно сообщили [...] То, о чем говорил министр обороны [Великобритании Грант Шэппс] возможно в будущем, часть этих тренировок мы сможем проводить на Украине, но речь идет о долгосрочной перспективе, а не о текущем моменте», — ответил Сунак.

Материал дополняется

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Риши Сунак Дмитрий Медведев Военная операция на Украине
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