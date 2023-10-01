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Военная операция на Украине ,  
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Медведев назвал британских инструкторов ВСУ «легальной целью» для России

Медведев: британские инструкторы ВСУ станут легальной целью для России
Сюжет
Военная операция на Украине
Так замглавы Совета безопасности прокомментировал планы Великобритании начать обучать украинских военных на их родине. Он также предупредил о возможности ударов по немецким заводам, которые производят ракеты Taurus
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя планы Великобритании начать обучать украинских военных на их родине, заявил, что британские натовские инструкторы станут «легальной целью» для российских Вооруженных сил.

«Один новоиспеченный кретин — министр обороны Британии — решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины. То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших вооруженных сил», — написал он в телеграм-канале.

Британский министр обороны Грант Шэппс в интервью The Telegraph заявил, что провел переговоры с военным руководством королевства о переносе программы подготовки украинских военных на Украину.

Медведев также прокомментировал слова главы комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман о необходимости срочно поставить на Украину крылатые ракеты Taurus, которые, по ее словам, позволят нарушить снабжение российских войск. При этом, говоря о легитимности ударов Taurus по территории России, она отметила, что атаковать военные объекты на российской территории Киеву позволяет международное право, «совершенно независимо от того, где было произведено оружие и кто его поставил».

Замглавы Совбеза в ответ предупредил об ударах по немецким заводам, которые производят эти ракеты.

«Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву», — указал он.

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«Все-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой», — добавил Медведев.

В Кремле заявляли, что поставки Киеву нового оружия, в том числе ракет большей дальности, приведут «к очередному витку в спирали нагнетания напряженности», однако Россия должна довести военную операцию на Украине до конца, альтернативы этому нет.

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Елена Чернышова
Дмитрий Медведев Великобритания ВСУ Taurus
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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