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Военная операция на Украине ,  
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В Британии допустили размещение своих военных на Украине для обучения ВСУ

Министр обороны Британии допустил размещение военных на Украине для обучения ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Министр обороны Британии провел переговоры с армейским руководством страны, чтобы перенести обучение военных ВСУ на Украину. Россия критикует военную помощь Запада и неоднократно указывала на опасность эсклации конфликта
Фото: Darec Delmanovicz / EPA / ТАСС
Фото: Darec Delmanovicz / EPA / ТАСС

Британские войска могут быть впервые размещены на Украине, чтобы проводить обучение солдат ВСУ внутри страны. Об этом в интервью The Telegraph рассказал министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

По его словам, он уже провел переговоры с армейскими руководителями Великобритании о переносе официальной программы подготовки бойцов ВСУ «на Украину» вместо того, чтобы полагаться на базы самой Великобритании и других членов НАТО.

«Теперь господин Шэппс ведет переговоры с военными руководителями об отправке британских военнослужащих на Украину для официального проведения учений на их собственной земле», — говорится в публикации британского издания. The Telegraph отмечает, что союзники по НАТО избегали этого шага, опасаясь, что войска попадут под обстрел российской армии, что приведет к серьезной эскалации конфликта.

Великобритания является членом НАТО с момента образования военного блока в 1949 году. Статья 5 Североатлантического договора гласит, что нападение на одно государство участника альянса равноценно нападению на все страны альянса.

Шэппс добавил, что британцы — «военно-морская нация», и в этой сфере Лондон также мог бы помочь Киеву, «особенно потому, что вода является международной». «За последний месяц <...> мы стали свидетелями событий, первых с 2014 года, в Черном море и в Крыму», — отметил министр. Он подчеркнул, что важно не допустить ситуации, когда «по умолчанию международные перевозки запрещены в этих водах, поэтому я думаю, что есть много сфер, в которых Британия может помочь советом».

Великобритания начала подготовку украинских военных в июле 2022 года. В апреле этого года в Минобороны Британии отчитались об обучении более 10 тыс. украинских военнослужащих. При премьере Борисе Джонсоне британские власти планировали тренировать до 10 тыс. украинских солдат каждые 120 дней.

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О том, что на Украине могут быть размещены войска некоторых стран НАТО еще в июне говорил бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен. Он не уточнил, какие это страны могут быть, однако отметил, что такой сценарий возможен, если государства блока, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности. США и Германия ранее исключали отправку своих войск на Украину.

Россия неоднократно настаивала на отказе НАТО от продвижения на восток за счет Украины. Кремль называл недопущение членства Украины в блоке одной из целей военной операции, «в противном случае это будет представлять собой серьезную опасность для безопасности» страны.

Министр обороны России Сергей Шойгу называл «законными целями» любой транспорт НАТО с оружием, прибывший на Украину. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что действия европейских государств повышают риск прямого конфликта России с НАТО. «Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м», — говорил он в сентябре.


 

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Теги
Мир Ландау, Илья Пламенев Илья Пламенев
Грант Шэппс ВСУ Украина военные учения
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