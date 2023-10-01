В Британии допустили размещение своих военных на Украине для обучения ВСУ

Министр обороны Британии провел переговоры с армейским руководством страны, чтобы перенести обучение военных ВСУ на Украину. Россия критикует военную помощь Запада и неоднократно указывала на опасность эсклации конфликта

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Британские войска могут быть впервые размещены на Украине, чтобы проводить обучение солдат ВСУ внутри страны. Об этом в интервью The Telegraph рассказал министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

По его словам, он уже провел переговоры с армейскими руководителями Великобритании о переносе официальной программы подготовки бойцов ВСУ «на Украину» вместо того, чтобы полагаться на базы самой Великобритании и других членов НАТО.

«Теперь господин Шэппс ведет переговоры с военными руководителями об отправке британских военнослужащих на Украину для официального проведения учений на их собственной земле», — говорится в публикации британского издания. The Telegraph отмечает, что союзники по НАТО избегали этого шага, опасаясь, что войска попадут под обстрел российской армии, что приведет к серьезной эскалации конфликта.

Великобритания является членом НАТО с момента образования военного блока в 1949 году. Статья 5 Североатлантического договора гласит, что нападение на одно государство участника альянса равноценно нападению на все страны альянса.

Шэппс добавил, что британцы — «военно-морская нация», и в этой сфере Лондон также мог бы помочь Киеву, «особенно потому, что вода является международной». «За последний месяц <...> мы стали свидетелями событий, первых с 2014 года, в Черном море и в Крыму», — отметил министр. Он подчеркнул, что важно не допустить ситуации, когда «по умолчанию международные перевозки запрещены в этих водах, поэтому я думаю, что есть много сфер, в которых Британия может помочь советом».

Великобритания начала подготовку украинских военных в июле 2022 года. В апреле этого года в Минобороны Британии отчитались об обучении более 10 тыс. украинских военнослужащих. При премьере Борисе Джонсоне британские власти планировали тренировать до 10 тыс. украинских солдат каждые 120 дней.

О том, что на Украине могут быть размещены войска некоторых стран НАТО еще в июне говорил бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен. Он не уточнил, какие это страны могут быть, однако отметил, что такой сценарий возможен, если государства блока, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности. США и Германия ранее исключали отправку своих войск на Украину.

Россия неоднократно настаивала на отказе НАТО от продвижения на восток за счет Украины. Кремль называл недопущение членства Украины в блоке одной из целей военной операции, «в противном случае это будет представлять собой серьезную опасность для безопасности» страны.

Министр обороны России Сергей Шойгу называл «законными целями» любой транспорт НАТО с оружием, прибывший на Украину. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что действия европейских государств повышают риск прямого конфликта России с НАТО. «Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м», — говорил он в сентябре.