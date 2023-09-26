В Кремле назвали обещанные Украине танки и ракеты «серьезным оружием»

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Американские танки Abrams, которые США начали передавать Украине, являются «серьезным оружием», но, как и другая западная техника, они будут «гореть за милую душу», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова попросили прокомментировать поставки Украине танков Abrams и дальнобойных ракет ATACMS. «Нет никакой панацеи и оружия, которые способны изменить расстановку сил на поле боя. Такого оружия нет. Вот все, что можно сказать», – ответил он.

Президент США Джо Байден согласился поставить танки Abrams Украине (31 штуку) в начале года. Первые из них уже прибыли на Украину, писала The New York Times. О передаче ATACMS Киеву США официально не объявляли, об их поставках говорил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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