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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле назвали обещанные Украине танки и ракеты «серьезным оружием»

Песков: обещанные Украине танки Abrams и ракеты ATACMS — это серьезное оружие
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Военная операция на Украине
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Американские танки Abrams, которые США начали передавать Украине, являются «серьезным оружием», но, как и другая западная техника, они будут «гореть за милую душу», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова попросили прокомментировать поставки Украине танков Abrams и дальнобойных ракет ATACMS. «Нет никакой панацеи и оружия, которые способны изменить расстановку сил на поле боя. Такого оружия нет. Вот все, что можно сказать», – ответил он.

Президент США Джо Байден согласился поставить танки Abrams Украине (31 штуку) в начале года. Первые из них уже прибыли на Украину, писала The New York Times. О передаче ATACMS Киеву США официально не объявляли, об их поставках говорил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Материал дополняется.

Авторы
Виктория Полякова Виктория Полякова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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