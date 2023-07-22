ВМС Великобритании провели тренировку украинских солдат по разминированию

Водолазы Военно-морского флота Великобритании совместно со специалистами по обезвреживанию бомб из стран НАТО, включая США, Францию, Бельгию и Грузию провели обучение украинских военных по разминированию и безопасному поиску взрывных устройств под водой. Об этом говорится на сайте британских ВМС.

Тренировка прошла на озере Лох-Эве на северо-западе Шотландии. «Моряки из Delta Diving Unit 1 и эскадрильи оперативной поддержки DTXG провели обучение вместе с союзниками по НАТО, включая США, Францию, Бельгию и Грузию, опираясь на существующие знания и навыки украинской экспедиционной противоминной группы и помогая им подготовиться к будущим операциям», — отметили в ВМС.

Как сказала лейтенант Али Эйндоу, командир 1-го водолазного подразделения «Дельта», «водолазы ВМС Украины были великолепны, и это была блестящая возможность поделиться опытом и научиться друг у друга приемам».

С лета прошлого года на момент 15 июля программу военной подготовки, которую проводит Великобритания, окончили уже 18 тыс. украинских бойцов, сообщило британское Минобороны. Военных Украины обучали, в частности, вести бой как на открытом пространстве, так и в помещении, и быть «смертоносными в борьбе», уточняли в ведомстве.

Россия критикует военную помощь Украине и считает, что таким образом другие страны становятся сторонами конфликта. По мнению Кремля, военная поддержка не поможет Киеву, а напряженность конфликта только возрастает.