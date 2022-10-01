Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 52,74 (-2,67) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 55,3 (-2,11) Инвестиции, 30 сен, 16:32
МВД наградило ученика ижевской школы, поднявшего тревогу из-за стрельбы Общество, 14:05
5 сериалов на выходные. «Интервью с вампиром», «Детство Шелдона» и другие Life, 14:00
Захарова заявила, что НАТО может «использовать и выбросить» Украину Политика, 13:53
Новосибирские власти запретили продавать алкоголь у военкоматов Общество, 13:38
«Просят о предательстве». Реакция на условия главы МОК по допуску россиян Спорт, 13:32
Климатическая азбука: запуск рынка углеродных единиц в России РБК и Газпромбанк, 13:29
Тарасова отреагировала на условия МОК по допуску россиян на турниры Спорт, 13:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Путин признал Героем России погибшего при обстреле херсонского чиновника Политика, 13:09
Азербайджан начал консультации по увеличению поставок газа в Европу Политика, 13:04
Премьер Казахстана поручил сократить очереди на границе с Россией Общество, 13:01
КХЛ побила антирекорд посещаемости за первый месяц сезона Спорт, 12:49
Министр обороны ФРГ заявила о намерении НАТО обсудить членство Украины Политика, 12:43
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 12:41
Кто еще, кроме Tesla. Какие компании делали роботов и чем это закончилось Life, 12:27
Военная операция на Украине ,  
0 

Захарова заявила, что НАТО может «использовать и выбросить» Украину

После «покупки задорого» могут, «использовав, выбросить», заявила представитель МИД России. По ее мнению, в этом заключается главный закон Запада. Ранее Зеленский заявил об ускоренной подаче Украиной заявки на вступление в НАТО
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Реакция стран-членов НАТО стран на заявку Украины о досрочном вступлении в альянс соотносится с «законом #1» Запада о возможности «выбросить» после «использования», написала в телеграм-канале представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Закон #1 Запада гласит: «Если вас один раз купили, даже задорого, это не означает, что вас потом нельзя, использовав, выбросить». Доброе утро, Володимир ССаныч», — написала представитель дипломатического ведомства.

Зеленский отказался от переговоров с Россией, «пока Путин — президент»
Политика
Владимир Зеленский

Украина не входит в НАТО, хотя стремление к членству в альянсе закреплено в Конституции страны. Россия за несколько месяцев до ввода войск на Украину потребовала, чтобы Киев отказался от намерения присоединиться к блоку. После начала военных действий на Украине допускали, что согласятся на нейтральный статус, однако позднее снова появились заявления о необходимости членства в альянсе.

Власти Украины накануне, 30 сентября, сообщили о намерении подать заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Об этом объявил президент Владимир Зеленский, его отчество — Александрович. Он указал, что Украина и НАТО доверяют друг другу и защищают друг друга, фактически образуя альянс. «Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая соответствует нашему значению для защиты всего нашего сообщества», — пояснил президент.

В НАТО указали, что согласно установленной процедуре решение должны принять все 30 стран альянса путем консенсуса. «Мы поддерживаем право Украины выбрать собственный путь», — подчеркнул генсек блока Йенс Столтенберг. Он отметил, что ответственность за конфликт на Украине несет Россия, а если Киев перестанет сопротивляться, то Украине грозит прекращение своего существования в качестве независимого государства.

В Белом доме сочли, что с заявкой Украины стоит подождать, рассмотрев ее «в другое время». Советник американского президента Джейк Салливан назвал лучшим способом поддержать Украину оказание ей практической помощи «на месте». Намерение властей Украины стало неожиданностью для властей США, рассказали неназванные собеседники газеты Politico. Издание указало, что среди конгрессменов и руководства страны мнение по этому вопросу разделилось.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов
Прогнозы
Pro
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике
Статьи
Pro
Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору
Статьи
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК В какие активы безопаснее вкладываться в кризис
Статьи
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
Фото: Jamie McCarthy / Getty Images В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии
Статьи
Pro
Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей
Статьи

Ранее Захарова, комментируя стремление Украины в НАТО, назвала альянс «помойкой», в которую стремятся «кровавые мясники». По ее мнению, Россия при этом стремится «в будущее». «Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперед, вместе, во имя света и с Богом!» — добавила представитель МИД России.

Шольц зимой заверил Путина, что Киев не примут в НАТО в ближайшие 30 лет
Политика
Олаф Шольц

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Владимир Зеленский НАТО
Материалы по теме
Зеленский отказался от переговоров с Россией, «пока Путин — президент»
Политика
Путин допустил диалог с Украиной в случае заинтересованности Киева
Политика
Военная операция на Украине. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter