Захарова заявила, что НАТО может «использовать и выбросить» Украину

После «покупки задорого» могут, «использовав, выбросить», заявила представитель МИД России. По ее мнению, в этом заключается главный закон Запада. Ранее Зеленский заявил об ускоренной подаче Украиной заявки на вступление в НАТО

Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Реакция стран-членов НАТО стран на заявку Украины о досрочном вступлении в альянс соотносится с «законом #1» Запада о возможности «выбросить» после «использования», написала в телеграм-канале представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Закон #1 Запада гласит: «Если вас один раз купили, даже задорого, это не означает, что вас потом нельзя, использовав, выбросить». Доброе утро, Володимир ССаныч», — написала представитель дипломатического ведомства.

Украина не входит в НАТО, хотя стремление к членству в альянсе закреплено в Конституции страны. Россия за несколько месяцев до ввода войск на Украину потребовала, чтобы Киев отказался от намерения присоединиться к блоку. После начала военных действий на Украине допускали, что согласятся на нейтральный статус, однако позднее снова появились заявления о необходимости членства в альянсе.

Власти Украины накануне, 30 сентября, сообщили о намерении подать заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Об этом объявил президент Владимир Зеленский, его отчество — Александрович. Он указал, что Украина и НАТО доверяют друг другу и защищают друг друга, фактически образуя альянс. «Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая соответствует нашему значению для защиты всего нашего сообщества», — пояснил президент.

В НАТО указали, что согласно установленной процедуре решение должны принять все 30 стран альянса путем консенсуса. «Мы поддерживаем право Украины выбрать собственный путь», — подчеркнул генсек блока Йенс Столтенберг. Он отметил, что ответственность за конфликт на Украине несет Россия, а если Киев перестанет сопротивляться, то Украине грозит прекращение своего существования в качестве независимого государства.

В Белом доме сочли, что с заявкой Украины стоит подождать, рассмотрев ее «в другое время». Советник американского президента Джейк Салливан назвал лучшим способом поддержать Украину оказание ей практической помощи «на месте». Намерение властей Украины стало неожиданностью для властей США, рассказали неназванные собеседники газеты Politico. Издание указало, что среди конгрессменов и руководства страны мнение по этому вопросу разделилось.

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Ранее Захарова, комментируя стремление Украины в НАТО, назвала альянс «помойкой», в которую стремятся «кровавые мясники». По ее мнению, Россия при этом стремится «в будущее». «Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперед, вместе, во имя света и с Богом!» — добавила представитель МИД России.