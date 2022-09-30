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Захарова словами «падать легче» отреагировала на заявку Украины в НАТО

Захарова назвала власти Украины «кровавыми мясниками, убивающими женщин и детей», а также подчеркнула, что с Россией им не по пути
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе (Фото: Virginia Mayo / AP)

Вступая в «НАТОвскую помойку», Украина окончательно определила свой путь, отличный от российского, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в НАТОвскую помойку. А мы в будущее 🇷🇺 Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперед, вместе, во имя света и с Богом!», — написала она в своем телеграм-канале.

Украина подаст заявку на ускоренное вступление в НАТО
Политика
Владимир Зеленский (на экране)


О том, что Украина сегодня подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Ранее пресс-служба НАТО анонсировала внеочередную пресс-конференцию генерального секретаря Йенса Столтенберга, которая запланировала на 19:00 мск. Тема выступления не раскрывалась, трансляция пресс-конференции будет идти на сайте НАТО.

Стремление Украины в НАТО закреплено в ее Конституции, соответствующие поправки Верховная рада приняла в 2019 году. В 2020-м страна получила статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Российская сторона не раз заявляла, что на Украине России противостоит весь блок НАТО. В частности, в начале августа об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, украинские власти «отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование» Западу и НАТО, которые развязали «фундаментальное противостояние» против России.

В НАТО в ответ указывали, что, оказывая военную помощь Украине, блок не воюет с Россией. «НАТО не воюет с Россией. Это я считаю предельно понятным. Если бы Россия напала на какое-то из наших государств-членов, тогда было бы совершенно ясно, <...> что мы будем защищать каждый кусочек территории нашего союзника», — сказал председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
НАТО Мария Захарова Военная операция на Украине Владимир Зеленский

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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