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Китай предупредил о потрясениях на энергорынке из-за утечек Nord Stream

Ситуация с «Северным потоком» — трагическое бедствие, а если на трубопроводе действительно произошел саботаж, это является нападением на транснациональные гражданские объекты и нарушением Конвенции ООН, заявил представитель Китая
Фото: Getty Images News
Фото: Getty Images News

Китай серьезно обеспокоен недавними «мощными подводными взрывами» и утечками газа на трубопроводе «Северный поток», это главная артерия транспортировки энергоносителей для 23 европейских стран. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Китая Гэн Шуан.

«[Происшествие] усугубило нехватку энергоснабжения в Европе. Потребители во всем мире, особенно в развивающихся странах, скорее всего, пострадают от вызванных этим потрясений на энергетических рынках и стремительного роста цен на энергоносители», — сказал Гэн Шуан.

Он отметил, что утечка газа до сих продолжается, что влияет на судоходные маршруты и экологическую среду.

«В то время, когда Европа и мир сталкиваются с растущим числом неразрешимых проблем, это поистине великое и трагическое бедствие, которого мы не хотели бы наблюдать», — подчеркнул дипломат.

ФРГ, Дания, Швеция и Норвегия назвали саботажем ЧП на «Северных потоках»
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Ряд стран называют произошедшее не случайностью, а преднамеренным саботажем, продолжил Гэн Шуан. Он указал, что если это так, то инцидент является нападением на транснациональные гражданские объекты и подводные трубопроводы, что нарушает Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS) и другие международные договоры.

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