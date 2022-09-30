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WSJ узнала оценку НАТО мощности взрыва на «Северных потоках»

WSJ: в НАТО оценили взрывы на «Северных потоках» в 500 кг в тротиловом эквиваленте
Взрывы, повредившие «Северные потоки», были мощностью почти 500 кг в тротиловом эквиваленте каждый, считают в НАТО. Москва назвала их диверсией на «государственном уровне»
Фото: Swedish Coast Guard
Фото: Swedish Coast Guard

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были повреждены двумя взрывами, каждый мощностью 1,1 тыс. фунтов (почти 500 кг) в тротиловом эквиваленте, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на датских чиновников.

По данным издания, к такому мнению пришли участники прошедшего в среду вечером совещания стран — членов НАТО.

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Место утечки на &laquo;Северном потоке&raquo;

Россия отвергла причастность к взрывам. «Это достаточно предсказуемо, и предсказуемо глупо и абсурдно высказывать такие версии <...>. Обе нитки «Северного потока-2» заполнены газом, все системы готовы к прокачке, и газ этот очень дорогой. <...> Этот газ стоит очень много денег, и сейчас этот газ улетучивается в воздух», — заявлял представитель президента Дмитрий Песков.

Москва считает произошедшее террористической акцией «на государственном уровне». «Это крайне опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства», — утверждал Песков.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что основным выгодополучателем от выхода «Северных потоков» из строя считаются США.

Взрывы, которые привели к падению давления в трубах и вызвали утечки газа, произошли 26 сентября на территории Швеции и Дании. Сейсмолог шведской национальной сейсмической сети при Уппсальском университете Бьорн Лунд утверждал, что мощность второго, более сильного взрыва превысила 100 кг в тротиловом эквиваленте.

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НАТО заявило, что это была преднамеренная диверсия, и поддержало проведение расследования.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
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