WSJ узнала оценку НАТО мощности взрыва на «Северных потоках»

WSJ: в НАТО оценили взрывы на «Северных потоках» в 500 кг в тротиловом эквиваленте

Взрывы, повредившие «Северные потоки», были мощностью почти 500 кг в тротиловом эквиваленте каждый, считают в НАТО. Москва назвала их диверсией на «государственном уровне»

Фото: Swedish Coast Guard

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были повреждены двумя взрывами, каждый мощностью 1,1 тыс. фунтов (почти 500 кг) в тротиловом эквиваленте, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на датских чиновников.

По данным издания, к такому мнению пришли участники прошедшего в среду вечером совещания стран — членов НАТО.

Россия отвергла причастность к взрывам. «Это достаточно предсказуемо, и предсказуемо глупо и абсурдно высказывать такие версии <...>. Обе нитки «Северного потока-2» заполнены газом, все системы готовы к прокачке, и газ этот очень дорогой. <...> Этот газ стоит очень много денег, и сейчас этот газ улетучивается в воздух», — заявлял представитель президента Дмитрий Песков.

Москва считает произошедшее террористической акцией «на государственном уровне». «Это крайне опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства», — утверждал Песков.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что основным выгодополучателем от выхода «Северных потоков» из строя считаются США.

Взрывы, которые привели к падению давления в трубах и вызвали утечки газа, произошли 26 сентября на территории Швеции и Дании. Сейсмолог шведской национальной сейсмической сети при Уппсальском университете Бьорн Лунд утверждал, что мощность второго, более сильного взрыва превысила 100 кг в тротиловом эквиваленте.

Читайте на РБК Pro Pro Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Прогнозы Pro Настраиваемся на продуктивный день: короткая медитация Настраиваемся на продуктивный день: короткая медитация Видео Pro К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике Статьи Pro В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето Статьи Pro Почему бокал вина — плохой способ избавиться от стресса Почему бокал вина — плохой способ избавиться от стресса Статьи Pro «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз Статьи Pro Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка Статьи Pro Как раскрутить магазин на Wildberries Как раскрутить магазин на Wildberries Инструкции

НАТО заявило, что это была преднамеренная диверсия, и поддержало проведение расследования.