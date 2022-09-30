WSJ узнала оценку НАТО мощности взрыва на «Северных потоках»
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были повреждены двумя взрывами, каждый мощностью 1,1 тыс. фунтов (почти 500 кг) в тротиловом эквиваленте, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на датских чиновников.
По данным издания, к такому мнению пришли участники прошедшего в среду вечером совещания стран — членов НАТО.
Россия отвергла причастность к взрывам. «Это достаточно предсказуемо, и предсказуемо глупо и абсурдно высказывать такие версии <...>. Обе нитки «Северного потока-2» заполнены газом, все системы готовы к прокачке, и газ этот очень дорогой. <...> Этот газ стоит очень много денег, и сейчас этот газ улетучивается в воздух», — заявлял представитель президента Дмитрий Песков.
Москва считает произошедшее террористической акцией «на государственном уровне». «Это крайне опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства», — утверждал Песков.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что основным выгодополучателем от выхода «Северных потоков» из строя считаются США.
Взрывы, которые привели к падению давления в трубах и вызвали утечки газа, произошли 26 сентября на территории Швеции и Дании. Сейсмолог шведской национальной сейсмической сети при Уппсальском университете Бьорн Лунд утверждал, что мощность второго, более сильного взрыва превысила 100 кг в тротиловом эквиваленте.
НАТО заявило, что это была преднамеренная диверсия, и поддержало проведение расследования.