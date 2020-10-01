Володин заявил о спасении Навального Путиным

Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Жизнь оппозиционера Алексея Навального «искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приведены на сайте нижней палаты парламента.

«Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств — тогда его заявление укладывается в эту логику. <...> И делать такие заявления может только непорядочный человек», — сказал Володин.

Таким образом он отреагировал на слова Навального, заявившего, что у него есть лишь одно предположение, кто мог стоять за покушением на его жизнь.

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«Я утверждаю, что за случившимся стоит [президент России Владимир] Путин, а других версий преступления у меня нет», — сказал политик в интервью немецкому журналу Der Spiegel.