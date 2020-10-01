Москалькова выступила за возбуждение дела из-за отравления Навального

Татьяна Москалькова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что выступает за возбуждение уголовного дела для расследовании произошедшего с Алексеем Навальным, передает «Интерфакс».

«Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, она получила большой общественный резонанс», — заявила она.

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