Отравление Навального , 01 окт, 17:27
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Москалькова выступила за возбуждение дела из-за отравления Навального
Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что выступает за возбуждение уголовного дела для расследовании произошедшего с Алексеем Навальным, передает «Интерфакс».
«Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, она получила большой общественный резонанс», — заявила она.
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