Навальный сравнил свое состояние с подопытным кроликом

По словам Навального, он снова научился стоять на одной ноге и каждый день тренируется, как «90-летние в парке». Самой большой для него стала проблема со сном: после комы и отвыкания от лекарств он не может заснуть без снотворного

Алексей Навальный (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Врачи заявили, что здоровье оппозиционера Алексея Навального сможет восстановиться на 90% или даже полностью. Об этом в интервью журналу Der Spiegel сообщил сам политик.

По словам Навального, он чувствует себя гораздо лучше, чем три недели назад. «Недавно мне удалось подняться лишь на десять лестничных ступенек, теперь же я могу подняться на пятый этаж. Самое главное для меня — это то, что мои умственные способности вернулись», — сказал он.

По словам Навального, он снова научился стоять на одной ноге и теперь тренируется каждый день, как «90-летние в парке».

Самой большой оппозиционер назвал проблему со сном. «Раньше я смеялся над людьми с проблемами сна, потому что у меня их никогда не было. Но потом наступила кома, наркоз, отвыкание от лекарств, это долгое подвешенное состояние, когда я не спал и не бодрствовал. С тех пор я не могу заснуть без снотворного», — рассказал Навальный.