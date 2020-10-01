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Отравление Навального ,  
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Навальный сравнил свое состояние с подопытным кроликом

По словам Навального, он снова научился стоять на одной ноге и каждый день тренируется, как «90-летние в парке». Самой большой для него стала проблема со сном: после комы и отвыкания от лекарств он не может заснуть без снотворного
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Врачи заявили, что здоровье оппозиционера Алексея Навального сможет восстановиться на 90% или даже полностью. Об этом в интервью журналу Der Spiegel сообщил сам политик.

По словам Навального, он чувствует себя гораздо лучше, чем три недели назад. «Недавно мне удалось подняться лишь на десять лестничных ступенек, теперь же я могу подняться на пятый этаж. Самое главное для меня — это то, что мои умственные способности вернулись», — сказал он.

По словам Навального, он снова научился стоять на одной ноге и теперь тренируется каждый день, как «90-летние в парке».

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Самой большой оппозиционер назвал проблему со сном. «Раньше я смеялся над людьми с проблемами сна, потому что у меня их никогда не было. Но потом наступила кома, наркоз, отвыкание от лекарств, это долгое подвешенное состояние, когда я не спал и не бодрствовал. С тех пор я не могу заснуть без снотворного», — рассказал Навальный.

По словам оппозиционера, сейчас его жизнь однообразна: он гуляет в парке, делает упражнения с врачом и пытается работать за компьютером.

«Врачи говорят, что я могу восстановиться на 90%, может быть, даже на 100%, но точно никто этого не знает. По сути, я что-то вроде подопытного кролика: не так уж много людей, за которыми можно было бы наблюдать, как они продолжают жить после отравления нервно-паралитическим веществом», — отметил Навальный. По словам политика, когда-нибудь о его случае «напишут в медицинских журналах», и ему нравится делиться своим опытом.

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Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву утром 20 августа. После экстренной посадки самолета в Омске политика доставили в местную больницу, где он впал в кому, а еще через два дня его перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Берлине.

В начале сентября немецкие власти заявили, что эксперты нашли в организме Навального следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили две независимые клиники во Франции и Швеции, указали в правительстве ФРГ.

Российские врачи, в свою очередь, версию с отравлением исключили и не раз опровергали. Основным диагнозом они называли нарушение обмена веществ из-за возможного падения уровня сахара в крови. О том, что в организме Навального не было следов яда, заявили и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, перед отправкой в Германию у оппозиционера взяли целый комплекс анализов и отравляющих веществ не нашли.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

После случившегося Евросоюз потребовал от России провести расследование случившегося. Доследственной проверкой факта госпитализации Алексея Навального занимается управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. 21 сентября ведомство отчиталось, что в рамках проверки были опрошены около 200 человек.

Автор
Виктория Полякова
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