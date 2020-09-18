США и ЕС объявят новые санкции против Белоруссии на следующей неделе

Джордж Кент (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США и Европейский союз планируют объявить о введении новых санкций против Белоруссии в течение следующей недели. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент на семинаре вашингтонского Атлантического совета.

«Посмотрим, сможем ли мы сделать это в начале или в середине следующей недели», — отметил он.

Кент сообщил, что активно консультируется по этой проблеме со своими европейскими коллегами. «Мы стремимся к тому, чтобы сделать скоординированное заявление», — указал он.

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган 11 сентября заявил, что США обсуждают с ЕС расширение санкций в отношении республики. «Мы и Европейский союз обмениваемся информацией насчет добавления новых имен [в черный список], которые мы будем готовы анонсировать в ближайшем будущем», — уточнил он.