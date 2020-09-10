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СМИ узнали о блокировке Кипром санкций Евросоюза против Белоруссии

Чтобы ввести санкции против десятков белорусских чиновников, Евросоюз должен добиться согласия всех 27 стран-участниц. Однако все пробуксовывает из-за позиции Кипра, поставившего Брюсселю ультиматум
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Странам Евросоюза не удалось договориться о введении санкций против высокопоставленных белорусских чиновников из-за позиции Кипра. Об этом со ссылкой на источники пишут Bloomberg и агентство DPA.

Кипр добивается, чтобы ЕС добавил в санкционный список семь турецких компаний, ведущих буровые работы на спорном участке шельфа. Пока Брюссель не примет соответствующие меры, Никосия отказывается поддержать совместное решение стран союза. Это привело к тому, что решение по Белоруссии оказалось заблокировано: для принятия внешнеполитических решений требуется единогласная позиция все стран-участниц ЕС.

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис на встрече глав МИД стран ЕС в конце августа косвенно намекнул на возможность наложения вето на решение по Белоруссии. «Мы не хотим двойных стандартов», — сказал он, отвечая на вопрос, согласится ли республика на санкции в отношении Белоруссии без новых ограничений против Турции.

Чтобы добиться всеобщей поддержки санкций против белорусских чиновников, властям Евросоюза пришлось согласиться ускорить работу по введению санкций против Турции. Однако из-за того, что технические переговоры по этому вопросу еще не проведены, соответственно, откладываются и ограничения в отношении Минска.

Собеседники Bloomberg говорят, что прорыва по этому направлению в Брюсселе ждут к концу сентября.

Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко
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Фото: Максим Гучек / БелТа / ТАСС

Ранее стало известно, что Европейский союз намерен к середине сентября ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного белорусского чиновника — тех, кто принимал решения о насильственном подавлении беспорядков. DPA подтверждает, что сейчас в проекте санкционного списка фигурируют имена нескольких десятков белорусских чиновников.

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В течение нескольких лет Анкара периодически проводит разведку месторождений на участке морского шельфа, который Греция и Кипр считают частью своих исключительных экономических зон. В конце 2019 года Турция подписала соглашение с властями Ливии о разграничении морских зон на Средиземном море в ущерб Афинам. Это раскритиковали Греция, Кипр, Египет и Евросоюз. 27 августа парламент Греции ратифицировал соглашение с Египтом о разграничении морских зон в Средиземном море. Документ закрепляет за Грецией право на часть морского шельфа, который Турция считает своим. Анкара, несмотря на это, намерена продолжать разведку газовых месторождений в спорных районах.

Евросоюз пригрозил Турции новыми санкциями
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Жозеп Боррель

В конце июля президент Кипра Никос Анастасиадис обращался к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию в Восточном Средиземноморье и оказать влияние на Турцию.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Белоруссия, Евросоюз, санкции
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