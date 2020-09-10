СМИ узнали о блокировке Кипром санкций Евросоюза против Белоруссии

Чтобы ввести санкции против десятков белорусских чиновников, Евросоюз должен добиться согласия всех 27 стран-участниц. Однако все пробуксовывает из-за позиции Кипра, поставившего Брюсселю ультиматум

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Странам Евросоюза не удалось договориться о введении санкций против высокопоставленных белорусских чиновников из-за позиции Кипра. Об этом со ссылкой на источники пишут Bloomberg и агентство DPA.

Кипр добивается, чтобы ЕС добавил в санкционный список семь турецких компаний, ведущих буровые работы на спорном участке шельфа. Пока Брюссель не примет соответствующие меры, Никосия отказывается поддержать совместное решение стран союза. Это привело к тому, что решение по Белоруссии оказалось заблокировано: для принятия внешнеполитических решений требуется единогласная позиция все стран-участниц ЕС.

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис на встрече глав МИД стран ЕС в конце августа косвенно намекнул на возможность наложения вето на решение по Белоруссии. «Мы не хотим двойных стандартов», — сказал он, отвечая на вопрос, согласится ли республика на санкции в отношении Белоруссии без новых ограничений против Турции.

Чтобы добиться всеобщей поддержки санкций против белорусских чиновников, властям Евросоюза пришлось согласиться ускорить работу по введению санкций против Турции. Однако из-за того, что технические переговоры по этому вопросу еще не проведены, соответственно, откладываются и ограничения в отношении Минска.

Собеседники Bloomberg говорят, что прорыва по этому направлению в Брюсселе ждут к концу сентября.