Лидеры Литвы и Франции попросили ЕС ввести санкции против Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили за скорейшее введение санкций ЕС против Белоруссии. Об этом сообщил латвийский президент во время пресс-конференции по итогам их совместной встречи, передает Reuters.

«Европейский Союз не может терять время и должен сделать все, чтобы санкции были обсуждены, согласованы и подтверждены на следующем саммите ЕС», — заявил он от имени обоих политических лидеров.

Латвийский телеканал LRT передает, что Науседа и Макрон также пришли к мнению о необходимости избежать геополитизации белорусского конфликта.

Как сообщает информагентство Литвы ELTA, Науседа заявил во время встречи с Макроном, что Европейский Союз и все государства, которые «отстаивают ценности демократии», должны посылать белорусским властям четкие сигналы, вводя санкции и настаивая на проведении новых выборов в республике. LRT уточняет, что литовский президент назвал задержку ЕС с введением санкций против минского режима личным ударом по «верующему Евросоюзу».