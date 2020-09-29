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Протесты в Белоруссии ,  
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Лидеры Литвы и Франции попросили ЕС ввести санкции против Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили за скорейшее введение санкций ЕС против Белоруссии. Об этом сообщил латвийский президент во время пресс-конференции по итогам их совместной встречи, передает Reuters.

«Европейский Союз не может терять время и должен сделать все, чтобы санкции были обсуждены, согласованы и подтверждены на следующем саммите ЕС», — заявил он от имени обоих политических лидеров.

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Латвийский телеканал LRT передает, что Науседа и Макрон также пришли к мнению о необходимости избежать геополитизации белорусского конфликта.

Как сообщает информагентство Литвы ELTA, Науседа заявил во время встречи с Макроном, что Европейский Союз и все государства, которые «отстаивают ценности демократии», должны посылать белорусским властям четкие сигналы, вводя санкции и настаивая на проведении новых выборов в республике. LRT уточняет, что литовский президент назвал задержку ЕС с введением санкций против минского режима личным ударом по «верующему Евросоюзу».

Макрон, в свою очередь, сообщил, что поддерживает весь народ Белоруссии и отметил, что Лукашенко не является избранным президентом республики.

«Белорусские власти должны положить конец произвольным задержаниям и принудительным высылкам членов Координационного совета», — указал лидер Франции.

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Главы государств и правительств стран Евросоюза в августе поддержали введение санкций против Белоруссии и отказались принимать итоги состоявшихся там президентских выборов. Глава Евросовета Шарль Мишель говорил, что в черном списке ЕС окажутся те, кто применял насилие к протестующим и участвовал в фальсификации итого выборов президента Белоруссии. «ЕС в ближайшее время введет санкции против значительного числа людей», — обещал Мишель.

Однако страны Евросоюза в итоге не смогли договориться о совместных действиях, так как введение санкций заблокировал Кипр. Глава МИДа Кипра Никос Христодулидес обвинил ЕС в непоследовательности, заявив, что необходимо ввести и ограничительные меры против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах Восточного Средиземноморья.

ЕС Франция Белоруссия санкции Литва Эмманюэль Макрон
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