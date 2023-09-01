Белоруссия обвинила польский военный вертолет в нарушении границы

Вертолет Польши залетел в Белоруссию на глубину до 1,2 км, а потом вернулся обратно, сообщила погранслужба. МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши и потребовал разъяснений

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Польский военный вертолет Ми-24 нарушил белорусскую границу в Берестовицком районе Гродненской области, заявил пограничный комитет Белоруссии.

«Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 м на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно», — сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

В сообщении также говорится, что Минск уведомил Варшаву о произошедшем.

МИД Белоруссии позже сообщил, что в связи с инцидентом вызвал временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича. Ведомство назвало недопустимым нарушение границы.

«От польской стороны потребованы соответствующие разъяснения и проведение тщательного расследования случившегося инцидента. О результатах расследования и причинах произошедшего, как это принято в международном общении, должна быть уведомлена белорусская сторона в приемлемые сроки», — говорится в заявлении министерства.

В начале августа МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. Министерство вызвало посла Белоруссии, ему выразили протест и потребовали объяснений. Произошедшее Варшава назвала «очередным элементом эскалации напряженности».

Как уточнили в Минобороны Польши, инцидент произошел в районе села Беловежа, который находится между белорусским Брестом и польским Белостоком. Польское военное ведомство заявило, что границу белорусские вертолеты пересекли на очень малой высоте, их обнаружение радиолокационными системами было затруднено, поэтому об инциденте Варшава сообщила спустя время.

Минобороны Белоруссии заявило, что нарушения воздушного пространства Польши не было. В белорусский МИД вызвали временного поверенного в делах Польши, ему заявили о поспешности выводов Варшавы и призвали «не нагнетать ситуацию».

Отношения между Минском и Варшавой обострились летом, когда бойцам ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа на юге России разрешили выехать в Белоруссию. Президент Александр Лукашенко заявлял, что командиры частной военной компании смогут поделиться опытом с белорусскими военными. Уже состоялось несколько совместных учений.

Польша и страны Балтии потребовали от Минска вывести бойцов ЧВК «Вагнер» из Белоруссии. Они заявили, что вагнеровцы представляют «реальную угрозу безопасности» всего региона и в случае какого-либо инцидента на границе реакция будет «молниеносной». Одним из возможных вариантов Польша и страны Прибалтики называли полное закрытие границ.

Лукашенко, отвечая властям соседних стран, заявил, что пока на территории Польши и стран Балтии будут находиться иностранные военнослужащие, бойцы ЧВК «Вагнер» не покинут территорию Белоруссии.