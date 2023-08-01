Минск фразой «одна бабка сказала» ответил на данные Варшавы о вертолетах

Варшава обвинила Минск в нарушении воздушного пространства, из-за чего решила усилить контингент у границы. Белорусское Минобороны отвергло обвинения и назвало их предлогом для наращивания сил

Министерство обороны Белоруссии в Минске (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Обвинения польской стороны в том, что белорусские вертолеты Ми-24 и Ми-8 нарушили границу, являются надуманными и озвучены в качестве предлога для наращивания контингента, заявило Минобороны Белоруссии.

«Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле «одна бабка сказала» и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было», — сообщили в ведомстве.

Министерство указало, что Варшава сообщила о нарушении госграницы только вечером. Там предположили, что польские власти с утра советовались «со своими заокеанскими хозяевами».

Минобороны Польши сообщило, что вертолеты летели на малой высоте и потому их обнаружение было затруднено радиолокационными системами и в утренний отчет этот инцидент не попал. Там отметили, что вертолеты участвовали в учениях, о которых предупредили белорусские власти. В сообщении Минобороны Польши модели вертолетов не названы.

Варшава расценила произошедшее как «очередной элемент эскалации напряженности» на границе двух стран. МИД вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, где ему заявили решительный протест и потребовали от него объяснений.

Вооруженные силы Польши нарастят военный контингент у границы и усилят его боевыми вертолетами и другими средствами.