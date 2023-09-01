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Польша пригрозила отрезать Белоруссию от Европы

Глава МВД Польши Каминский пригрозил отрезать Белоруссию от Европы
В случае «критического инцидента» на границе Польша и страны Балтии немедленно закроют все погранпереходы с Белоруссией, заявил глава МВД Мариуш Каминский
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша и страны Балтии полностью отрежут Белоруссию от Европы в случае «критического инцидента» на границе, заявил глава польского МВД Мариуш Каминский TVP1, его слова приводит Wprost.

«Если будет провокация, если произойдет критический инцидент, все переходы на границе Белоруссии с Европой будут немедленно закрыты», — сказал Каминский.

Он напомнил, что 28 августа в Варшаве прошла его встреча с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии. Министры внутренних дел потребовали от белорусского руководства немедленно убрать ЧВК «Вагнер» из страны и нелегальных мигрантов из приграничной зоны.

«Мы послали очень четкий сигнал Минску. Любая провокация на границе Польши, Латвии или Литвы с Белоруссией будет иметь далеко идущие последствия для режима», —предупредил глава польского МВД.

Каминский по итогам встречи с коллегами говорил, что в Белоруссии сосредоточены несколько тысяч бойцов ЧВК, что представляет «вполне реальную угрозу безопасности». Он не исключил инциденты, «в том числе вооруженного характера», с участием этой частной военной компании. В таком случае страны допустили полное закрытие всех пограничных переходов.

ЧВК «Вагнер» оказалась в Белоруссии после июньского мятежа в России. Белорусский президент Александр Лукашенко тогда проводил переговоры с основателем ЧВК Евгением Пригожиным, чтобы остановить продвижение группы. Одной из договоренностей стал переход желающих бойцов на территорию республики, сам Пригожин тоже должен был уехать туда. 23 августа, спустя ровно два месяца после попытки мятежа, бизнес-джет Пригожина потерпел крушение в Тверской области. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург, все десять человек на борту погибли.

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Лукашенко в свою очередь заявлял, что пока на территории Польши и стран Балтии будут находиться иностранные военнослужащие, ЧВК не покинет республику.

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Теги
Елена Чернышова
Польша страны Балтии Белоруссия ЧВК Вагнер
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