Минск заявил о начале учений механизированных бригад с «Вагнером»

Белорусские военные не первый раз проводят тренировки с ЧВК «Вагнер». Бойцы частной военной компании могут передать опыт с передовой, заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Телекомпания «ВоенТВ» / ТАСС

Подразделения механизированных бригад белорусской армии провели занятия с инструкторами ЧВК «Вагнер», сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии. Кадры с места учений опубликованы в телеграм-канале ведомства.

«Упор делается на ведение боевых действий в современных условиях, отрабатываются элементы активной обороны, а также вопросы обеспечения живучести на поле боя с учетом активного применения беспилотной авиации», — указали в министерстве.

Там добавили, что также проводятся тренировки по сглаживанию отделений, взводов и рот «с учетом опыта» специалистов ЧВК «Вагнера». На фотографиях и видеокадрах, опубликованных Минобороны Белоруссии, видно, что во время занятий была задействована в том числе бронетехника.

Совместные тренировки белорусских военных и ЧВК «Вагнер» начались в июле. Отъезд в Белоруссию был одним из вариантов, предложенных российскими властями бойцам частной военной компании после того, как при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко, ЧВК «Вагнер» и ее основатель Евгений Пригожин отказались от попытки вооруженного мятежа в России.

Лукашенко пояснял, что бойцы «Вагнера» смогут поделиться с белорусскими военными своим опытом на передовой (силы ЧВК принимали участие в военной операции на Украине).

14 июля ЧВК «Вагнер» провели в Могилевской области тренировку военнообязанных подразделений территориальных войск Белоруссии, а 20 июля состоялись занятия по тактико-специальной подготовке сил спецопераций белорусской армии.

Появление в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер» вызвало обеспокоенность со стороны Польши. Варшава назвала это негативным сигналом, позднее премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о переброске более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» к польско-белорусской границе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце июля заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что его стали «напрягать вагнеровцы», которым «хочется на Запад», «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув». Белорусский лидер также показал Путину карту с переброской польских военных к границам союзного государства. По его словам, одно из подразделений польской армии оказалось в 40 км от Бреста, другое — в 100 км от Гродно.