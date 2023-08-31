Лукашенко назвал условие вывода ЧВК «Вагнер» из Белоруссии

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Пока на территории Польши и стран Балтии будут находиться иностранные военнослужащие, военные ЧВК «Вагнер» не покинут территорию Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, передает БелТА.

Польша, Латвия, Литва и Эстония потребовали вывода из Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер» 28 августа. Они заявили, что ЧВК представляет «реальную угрозу» для региона.

«Ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, на фоне того, что Польша и страны Балтии увеличивают военные бюджеты и стягивают военных к границам с Белоруссией, требования вывести «Вагнер» «необоснованные и глупые».

После решения Минска принять на территории Белоруссии основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и часть его бойцов соседние европейские страны усилили контроль общих с Белоруссией границ.

В начале августа Варшава обвинила Минск в нарушении воздушного пространства, из-за чего также решила усилить контингент у границы. В середине августа 2023 года министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о решении создать оперативную военную группу на границе с Белоруссией.

В Тверской области 23 августа произошло крушение бизнес-джета Пригожина. Он, а также командир ЧВК Дмитрий Уткин погибли. Однако Польша заявила, что «Вагнер» представляет угрозу в любой ситуации, даже несмотря на гибель руководства.