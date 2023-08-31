branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 104,45 (+0,97) Инвестиции, 30 авг, 16:10 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 95,93 (+0,22) Инвестиции, 30 авг, 16:10
Точно в цель: как технологии изменили инструменты таргетирования рекламы Тренды, 15:32
В столице возведут пять новых объектов здравоохранения Город, 15:30
В «Реал Сосьедад» Захаряна сравнили с Зиданом Спорт, 15:26
«Газпромбанк Инвестиции» изучили портфели квалифицированных инвесторов Инвестиции, 15:25
Силовики задержали главу отдела МВД по Басманному району Москвы Общество, 15:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:14
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Командира «Вагнера» Уткина похоронили на военном кладбище в Мытищах Политика, 15:14
Путин 1 сентября проведет для школьников «Разговор о важном» Политика, 15:11
«Набор ажиотажей»: спрос на новостройки снова вырос. Что дальше? Недвижимость, 15:09
Как не ругать себя за ошибки: четыре совета Pro, 15:04
Как прошел Международный железнодорожный салон «PRO//Движение.Экспо» Новая экономика, 15:02
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 15:01
Лукашенко назвал условие вывода ЧВК «Вагнер» из Белоруссии Политика, 15:00
Политика ,  
0 

Лукашенко назвал условие вывода ЧВК «Вагнер» из Белоруссии

Лукашенко назвал глупыми требования соседних стран вывести «Вагнер» из Белоруссии
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Пока на территории Польши и стран Балтии будут находиться иностранные военнослужащие, военные ЧВК «Вагнер» не покинут территорию Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, передает БелТА.

Польша, Латвия, Литва и Эстония потребовали вывода из Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер» 28 августа. Они заявили, что ЧВК представляет «реальную угрозу» для региона.

«Ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, на фоне того, что Польша и страны Балтии увеличивают военные бюджеты и стягивают военных к границам с Белоруссией, требования вывести «Вагнер» «необоснованные и глупые».

После решения Минска принять на территории Белоруссии основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и часть его бойцов соседние европейские страны усилили контроль общих с Белоруссией границ.

В начале августа Варшава обвинила Минск в нарушении воздушного пространства, из-за чего также решила усилить контингент у границы. В середине августа 2023 года министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о решении создать оперативную военную группу на границе с Белоруссией.

Читайте на РБК Pro
Как Spotify теряет десятки миллионов долларов из-за «белого шума»
Прощай, $200 млрд: как рухнула ипотечная империя сына мясника из Бронкса
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше
Кто ответственен за обучение сотрудника: он сам или компания

В Тверской области 23 августа произошло крушение бизнес-джета Пригожина. Он, а также командир ЧВК Дмитрий Уткин погибли. Однако Польша заявила, что «Вагнер» представляет угрозу в любой ситуации, даже несмотря на гибель руководства.

Теги
Персоны
Александр Лукашенко Польша ЧВК Вагнер
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Материалы по теме
Польша и страны Балтии потребовали от Лукашенко вывода ЧВК «Вагнер»
Политика
Страны Балтии и Польша обсудят закрытие границ с Белоруссией
Политика
Польша решила заслонить Брестские ворота вертолетами и танками США
Политика