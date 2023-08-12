Белорусские десантники завершили подготовку с участием ЧВК «Вагнер»

Фото: Телекомпания «ВоенТВ» / ТАСС

Белорусские десантники прошли военную подготовку с участием бойцов ЧВК «Вагнер», сообщил государственный телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на Минобороны.

«Под Брестом идет подготовка подразделения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Гвардейцы изучают минно-взрывные заграждения, тактическую медицину, оказание первой помощи и самопомощи при различных огнестрельных ранениях. <...> Брестские десантники проводили тренировки и с инструкторами частной военной компании «Вагнер», — говорится в сообщении телеканала.

1 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер», которые находятся на территории страны, делятся опытом с белорусскими военными, в том числе в Бресте и Гродно — неподалеку от границы с Польшей.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 бойцов «Вагнера» двинулись в сторону Сувалкского коридора под Гродно. Он назвал это шагом к «дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию».

Совместные тренировки белорусских военных и вагнеровцев стартовали в июле. 14 июля ЧВК «Вагнер» провела в Могилевской области тренировку военнообязанных подразделений территориальных войск Белоруссии, а 20 июля состоялись занятия по тактико-специальной подготовке сил спецопераций белорусской армии. В тот же день Минобороны Белоруссии рассказало, что белорусские военные отрабатывают задачи вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» на полигоне «Брестский». Сам Брест находится непосредственно на границе с Польшей, проходящей по реке Буг.