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Белорусские десантники завершили подготовку с участием ЧВК «Вагнер»

Белорусские десантники завершили военную подготовку с участием бойцов ЧВК «Вагнер»
Фото: Телекомпания «ВоенТВ» / ТАСС
Фото: Телекомпания «ВоенТВ» / ТАСС

Белорусские десантники прошли военную подготовку с участием бойцов ЧВК «Вагнер», сообщил государственный телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на Минобороны.

«Под Брестом идет подготовка подразделения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Гвардейцы изучают минно-взрывные заграждения, тактическую медицину, оказание первой помощи и самопомощи при различных огнестрельных ранениях. <...> Брестские десантники проводили тренировки и с инструкторами частной военной компании «Вагнер», — говорится в сообщении телеканала.

1 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер», которые находятся на территории страны, делятся опытом с белорусскими военными, в том числе в Бресте и Гродно — неподалеку от границы с Польшей.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 бойцов «Вагнера» двинулись в сторону Сувалкского коридора под Гродно. Он назвал это шагом к «дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию».

Совместные тренировки белорусских военных и вагнеровцев стартовали в июле. 14 июля ЧВК «Вагнер» провела в Могилевской области тренировку военнообязанных подразделений территориальных войск Белоруссии, а 20 июля состоялись занятия по тактико-специальной подготовке сил спецопераций белорусской армии. В тот же день Минобороны Белоруссии рассказало, что белорусские военные отрабатывают задачи вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» на полигоне «Брестский». Сам Брест находится непосредственно на границе с Польшей, проходящей по реке Буг.

Теги
Белоруссия ЧВК Вагнер Польша Брест военные учения
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