Белоруссия попросила Польшу не нагнетать

Белоруссия призвала Польшу не нагнетать ситуацию вокруг инцидента с вертолетами и границей

Министерство иностранных дел Белоруссии, Минск (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского из-за заявлений Варшавы о нарушении воздушного пространства страны белорусскими вертолетами.

Дипломату сказали, что заявления Польши были поспешными, а Белоруссия не подтверждает нарушения воздушного пространства.

«Призвали польскую сторону не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства. Подчеркнули, что деэскалация и без того непростой ситуации в двусторонних отношениях возможна только в рамках взаимоуважительного и конструктивного диалога», — сообщили в белорусском МИДе.

До этого с похожим заявлением выступило Министерство обороны Белоруссии. Ведомство сообщило, что Варшаве переданы данные, подтверждающие, что белорусские вертолеты не нарушали границы.

«Представлены подробные данные объективного контроля полетов воздушных судов Республики Беларусь, а также Республики Польша 1 августа в приграничной территории. Данные объективного контроля подтверждают отсутствие каких-либо оснований для обвинения в нарушении государственной границы», — говорится в заявлении ведомства.

Накануне, 1 августа, Польша заявила, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны, после чего она решила нарастить число военных и средств, в том числе боевых вертолетов, на границе с Белоруссией. Минск назвал обвинения Варшавы надуманными, озвученными с целью «очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы».