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Военная операция на Украине ,  
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Politico назвала сроки поставки первых танков Abrams на Украину

Politico: Украина получит первые десять танков Abrams в середине сентября
Сюжет
Военная операция на Украине
Десять из 31 обещанного Вашингтоном танка Abrams передадут Украине в середине сентября. Курс обучения управлению боевыми машинами прошли 200 военных. В Кремле обещали, что западная техника «будет гореть»
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Первые десять танков Abrams, которые Вашингтон пообещал передать Киеву, поступят на Украину в середине сентября, сообщает Politico со ссылкой на представителя Пентагона и источник, знакомый с переговорами. Всего США поставят украинской стороне 31 танк.

По словам представителя американского Минобороны, первая партия сейчас находится в Германии, а оттуда после ремонта ее передадут Украине. В мае в Пентагоне сообщали, что танки доставили на полигон Графенвёр в Баварии.

Как отметил представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл, курс обучения управлению Abrams прошли около 200 украинских военных. Он не стал уточнять сроки поставки остальных танков, но допустил, что это произойдет осенью.

Западные чиновники надеются, что прибытие Abrams даст Украине преимущество на поле боя, пишет Politico. Однако представители Пентагона, с которыми побеседовало издание, считают, что «это не панацея» — исход будет зависеть от действий украинских и российских военных. Ранее власти США отмечали, что американские танки могут оказать влияние на ход вооруженного конфликта, но не способны переломить его в корне.

Сейчас ВСУ применяют танки Leopard 2, которые Киеву поставили европейские страны. Также Украина получила от Великобритании Challenger 2 и снаряды с обедненным ураном для них.

Российские власти с начала контрнаступления Киева в июне не раз заявляли о больших потерях украинской стороны в технике, в том числе уничтоженных Leopard 2. В Кремле обещали, что западные танки «будут гореть», а цели военной операции будут достигнуты. Президент Владимир Путин говорил, что поставляемая Украине тяжелая техника горит «даже лучше, чем остальные [танки] — советского производства Т-72».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Abrams танки ВСУ Украина Пентагон Военная операция на Украине
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