Путин заявил, что западные танки горят лучше советских

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Танки, поставляемые на Украину другими странами, горят «лучше, чем остальные». Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

«Ничего критического в зоне боевых действий не происходит. <...> То же самое — танки иностранного производства, боевые машины пехоты. Только с 4 июня уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, одна треть как минимум — западного производства, в том числе «Леопарды». <...> А горят они так же, как и все остальные. Даже лучше, чем остальные — советского производства Т-72», — рассказал Путин.

По его словам, танки являются приоритетной целью для российских войск и в первую очередь уничтожаются на поле боя — в связи с чем, добавил президент, украинские военнослужащие «часто отказываются даже садиться» в них.

6 июня Минобороны России показало видео уничтожения иностранной бронетехники. В сообщении ведомства утверждается, что на кадрах — танки Leopard, которые Запад поставляет Украине. О том, что эти машины появились в зоне боевых действий в ДНР, сообщал замглавы Росгвардии по региону Александр Ходаковский.

11 июля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные уничтожили 17 танков Leopard, пять французских колесных танков AMX и 12 американских БМП Bradley с начала украинского контрнаступления. Путин говорил, что оно началось 4 июня.