Лукашенко заявил о близкой развязке конфликта между Зеленским и военными

По словам белорусского президента, на Украине «все зависит уже не от президента», а от военных, и там зреет конфликт между Владимиром Зеленским и силовиками

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский (Фото: Ефрем Лукатский / AP)

На Украине зреет конфликт между президентом Владимиром Зеленским и военными, близится развязка, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко во время открытого урока «Историческая память — дорога в будущее», его слова приводит БелТА.

По его словам, в соседней стране «все зависит уже не от президента», а от военных, которые там гибнут.

«Они [военные] видят, что это бесперспективно. Западная Украина — поляки уже руки потирают, Украину делят. Только военные могут ребром ударить и сказать: «Нет, давайте будем договариваться, ибо Украину сотрут с лица земли!» — считает белорусский президент.

По мнению Лукашенко, развязка конфликта ожидается в ближайшее время.

О том, что между Зеленским и военными «начинается серьезное противостояние и конфликт», президент Белоруссии заявлял еще в начале июня, сославшись на «свои данные». «Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику», — говорил он. При этом Польша, утверждал Лукашенко, уже готова Западную Украину «оттяпать».

«Они увидели, что он [Зеленский] полякам предоставил статус (речь идет об особом статусе для граждан Польши. — РБК). А это ведет к чему? Оттяпать запад [страны]. Поэтому у них начинается это противостояние между президентом и военными», — продолжил глава государства. Однако он выразил уверенность, что украинские военные «снесут голову любому», кто «хочет расчленить» их страну, «особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь «самостийную, вольную Украину».

Читайте на РБК Pro Pro Как понять, что собеседник вас обманывает: семь правил Как понять, что собеседник вас обманывает: семь правил Инструкции Pro Волатильность российских акций вернулась на докризисный уровень Волатильность российских акций вернулась на докризисный уровень Статьи Pro $10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира $10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира Статьи Pro Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Статьи Pro Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Статьи Pro Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Статьи Pro Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Инструкции Pro Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Статьи

В конце августа Зеленский заявлял, что не цепляется за власть и был готов подать в отставку после начала российской военной операции, если это помогло бы прекратить боевые действия. «Я не пытаюсь удержать власть. Если вопрос в том, чтобы мне уйти и тем самым остановить кровопролитие, я только за. Я уйду прямо сейчас», — говорил он.

Российская сторона ранее неоднократно указывала на притязания Польши на украинские территории. В частности, об этом говорил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в конце апреля. По его словам, Вашингтон и Варшава «прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над «своими историческими владениями» на Украине». Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, в свою очередь, в конце мая утверждал, что Польша «уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий».

Польша это отрицала и обвиняла Россию в стремлении воссоздать империю. Помощь Украине там объясняли желанием, чтобы «юго-восточная граница была с Украиной, а не с Россией». «Мы все понимаем, что если Россия завоюет Украину, то она не остановится, а будет двигаться дальше, потому что цель Кремля — восстановить империю», — отмечал глава польского Минобороны Мариуш Блащак.

Президент Владимир Путин объявил о начале военной операции больше полугода назад — 24 февраля. Ее целями он назвал защиту населения Донбасса, «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства.