Лукашенко заявил о близкой развязке конфликта между Зеленским и военными
На Украине зреет конфликт между президентом Владимиром Зеленским и военными, близится развязка, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко во время открытого урока «Историческая память — дорога в будущее», его слова приводит БелТА.
По его словам, в соседней стране «все зависит уже не от президента», а от военных, которые там гибнут.
«Они [военные] видят, что это бесперспективно. Западная Украина — поляки уже руки потирают, Украину делят. Только военные могут ребром ударить и сказать: «Нет, давайте будем договариваться, ибо Украину сотрут с лица земли!» — считает белорусский президент.
По мнению Лукашенко, развязка конфликта ожидается в ближайшее время.
О том, что между Зеленским и военными «начинается серьезное противостояние и конфликт», президент Белоруссии заявлял еще в начале июня, сославшись на «свои данные». «Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику», — говорил он. При этом Польша, утверждал Лукашенко, уже готова Западную Украину «оттяпать».
«Они увидели, что он [Зеленский] полякам предоставил статус (речь идет об особом статусе для граждан Польши. — РБК). А это ведет к чему? Оттяпать запад [страны]. Поэтому у них начинается это противостояние между президентом и военными», — продолжил глава государства. Однако он выразил уверенность, что украинские военные «снесут голову любому», кто «хочет расчленить» их страну, «особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь «самостийную, вольную Украину».
В конце августа Зеленский заявлял, что не цепляется за власть и был готов подать в отставку после начала российской военной операции, если это помогло бы прекратить боевые действия. «Я не пытаюсь удержать власть. Если вопрос в том, чтобы мне уйти и тем самым остановить кровопролитие, я только за. Я уйду прямо сейчас», — говорил он.
Российская сторона ранее неоднократно указывала на притязания Польши на украинские территории. В частности, об этом говорил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в конце апреля. По его словам, Вашингтон и Варшава «прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над «своими историческими владениями» на Украине». Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, в свою очередь, в конце мая утверждал, что Польша «уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий».
Польша это отрицала и обвиняла Россию в стремлении воссоздать империю. Помощь Украине там объясняли желанием, чтобы «юго-восточная граница была с Украиной, а не с Россией». «Мы все понимаем, что если Россия завоюет Украину, то она не остановится, а будет двигаться дальше, потому что цель Кремля — восстановить империю», — отмечал глава польского Минобороны Мариуш Блащак.
Президент Владимир Путин объявил о начале военной операции больше полугода назад — 24 февраля. Ее целями он назвал защиту населения Донбасса, «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства.